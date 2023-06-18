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Военная операция на Украине

Киев призвал Лондон ввести санкции против производителей ракет из России

По словам советника офиса президента Украины Владислава Власюка, под ограничения должны попасть шесть российских предприятий и НИИ

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Украина добивается от Великобритании введения новых санкций против РФ, которые должны коснуться производителей ракетных вооружений. Как сообщил в субботу еженедельнику The Observer советник офиса президента Украины Владислав Власюк, британскому правительству передан список из шести российских предприятий и НИИ, которые, как считают в Киеве, должны стать целями санкционной политики Запада.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Как пишет издание, данные украинской разведки указывают на то, что за последние месяцы Россия вдвое увеличила объемы производства ракет. Поэтому в Киеве считают приоритетной задачей введение рестрикций против юридических лиц, которые имеют отношение к этой работе, но пока не находятся в черных списках. Власюк также заявил The Observer, что украинская сторона рекомендовала ввести санкции против двух десятков "российских пропагандистов" и предпринимателей. Кроме того, он призвал британское правительство конфисковать замороженные в стране российские активы в пользу Украины.

"Активы, которые находятся здесь, в Соединенном Королевстве и в других юрисдикциях, легко доступны. Мы бы хотели, чтобы они были конфискованы и переданы на восстановление Украины", - сказал Власюк, выразив надежду на то, что Великобритания последует примеру Канады, где был утвержден закон, позволяющий осуществлять изъятие замороженных российских активов.

В МИД Великобритании заявили изданию, что "активно изучают все возможные варианты, позволяющие изымать связанные с Россией активы в Соединенном Королевстве, которые можно было бы использовать для возмещения нанесенного Украине ущерба". При этом существенного продвижения на этом направлении пока нет. На стадии второго чтения в Палате общин находится билль, внесенный в феврале депутатом-лейбористом Крисом Брайантом, в котором консервативному правительству лишь адресовано требование представить планы по конфискации российских активов с целью их передачи Украине.

21 июня в Лондоне откроется двухдневная международная Конференция по восстановлению Украины, участие в работе которой примет госсекретарь США Энтони Блинкен. Полный состав ее участников пока не объявлен, однако в прошлогодней конференции в Лугано участвовали лидеры более 40 стран и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В МИД королевства в мае сообщили, что в 2023 году состав участников будет более широким - приглашены представители Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и Азии, так как экономические последствия конфликта имеют глобальный характер. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
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