В Курской области отработали все сценарии эвакуации жителей приграничья

Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что в шести районах проживают более 100 тыс. человек

ТАСС, 18 июня. Все сценарии эвакуации жителей приграничных населенных пунктов Курской области отработаны, сообщил журналистам на пресс-завтраке губернатор региона Роман Старовойт.

"Мы отработали все эвакуационные планы, провели тренировки. <…> Подомовой обход произведен. Мы понимаем, где лежачие, где со своим транспортом. <…> Мы понимаем, сколько людей реально в регионе. Это больше 100 тыс. человек в шести наших приграничных районах. Мы понимаем, каким транспортом, из каких точек они будут эвакуироваться в случае необходимости. Мы понимаем, куда они будут эвакуироваться. У нас на сегодняшний момент порядка 3 тыс. мест в пунктах временного размещения (ПВР)", - рассказал губернатор.

По словам Старовойта, власти заготовили порядка 15 тыс. мест в случае эвакуации жителей приграничных населенных пунктов Курской области. "Мы можем развернуться в течение 1-2 дней", - добавил губернатор.

Об угрозе вторжения

Старовойт добавил, что сил и средств для массового вторжения в Курскую область у Украины нет.

"На сопредельной стороне нет сегодня сил и средств для массового вторжения на нашу территорию", - сказал Старовойт в воскресенье журналистам на пресс-завтраке. В то же время губернатор указывает на возможные риски из-за деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп на границе с регионом.

Власти Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области. Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, запрещено использование беспилотников.

Укрепление границы

Старовойт добавил, что работы по укреплению госграницы в Курской области не закончены.

"Задача заполнить личным составом и вооружением фортификационные сооружения решена. Сегодня они полностью все небезлюдны. Там находятся военнослужащие, которые охраняют наш покой", - сказал Старовойт.

По его словам, работы по усилению госграницы на территории региона не закончены. "Это серьезная работа, и она до сих пор продолжается, потому что мы понимаем, что это наша безопасность", - сказал губернатор.

Глава региона сообщил, что возведение фортификационных сооружений началось весной 2022 года, для этого привлекались специалисты инженерных войск, погрануправления ФСБ, также власти обращались за консультациями к специалистам ЧВК "Вагнер". На пике работ к возведению сооружений привлекали 4,5 тыс. строителей. "Практически сразу после моего назначения в 2018 году временно исполняющим обязанности губернатора мы встретились с УФСБ и погрануправлением и, в том числе, за счет средств бюджета Курской области начали обустраивать государственную границу. <…> У нас практически все 300 км границы, за исключением болотистой местности, рек и непроходимых мест, были обустроены колючей проволокой, контрольно-световой полосой, видеонаблюдением, объездными дорогами", - добавил Старовойт.