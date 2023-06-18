Оппозиция потребовала от властей отчета о поездке президента ЮАР в Россию и на Украину

"Демократический альянс" подал в парламент в экстренном порядке соответствующие вопросы

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" (ДА) потребовала в воскресенье от правительства страны отчета о поездке национальной делегации во главе с президентом Сирилом Рамапосой в рамках миротворческой миссии африканских лидеров в РФ и на Украину, в первую очередь по размерам расходов на обеспечение ее безопасности. Об этом сообщила теневой министр иностранных дел и сотрудничества Эмма Пауэлл.

"Последние два дня стали позором для ЮАР на мировой сцене, - заявила она в выступлении, опубликованном на партийном портале. - Эта так называемая миротворческая миссия была полностью беспорядочной". По мнению Пауэлл, подготовка поездки в РФ и на Украину показала полную некомпетентность администрации президента ЮАР, что выразилось в отправке многочисленных сотрудников сил безопасности в Польшу с запрещенным там вооружением.

Пауэлл заявила, что "Демократический альянс" подает в экстренном порядке в парламент соответствующие вопросы и требует ответа. "Мы хотим установить полную стоимость для народа ЮАР этого совершенно беспорядочного политического действа, - сказала теневой министр. - Мы запросили полный список полетов, а также отправили вопросы президенту, чтобы получить подробную информацию о службе безопасности, сопровождавшей его".

Самолет государственной авиакомпании ЮАР South African Airways с более чем сотней сотрудников службы безопасности президента Южно-Африканской Республики и журналистами президентского пула был заблокирован в международном аэропорту Варшавы в середине дня 15 июня. Польские власти держали прибывших в лайнере более 26 часов, не разрешая покидать его. В самолете находились 90 силовиков, включая главу службы безопасности президента ЮАР генерал-майора Уолли Руди, а также 11 журналистов президентского пула. В результате они не смогли сопровождать президента Рамапосу в его поездке в Киев в рамках миротворческой миссии африканских лидеров.

Польские власти мотивировали блокировку самолета тем, что на его борту находились "опасные вещества", а у ряда пассажиров не было при себе оригиналов некоторых документов. У пограничников возникли вопросы и по поводу наличия на борту оружия и спецоборудования.

Предполагалось, что 17 июня утром самолет вылетит из Варшавы в Санкт-Петербург, однако ряд европейских стран отказался дать разрешение на его пролет в своем воздушном пространстве. В результате было принято решение о возвращении самолета в ЮАР.