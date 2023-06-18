В офисе Зеленского заявили, что минские соглашения помешали Киеву договориться с Москвой

Они были заключены "под давлением Запада", считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минские соглашения стали препятствием для того, чтобы Киев смог договориться с Москвой, считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье, он утверждал, что "попытки заключить сделку с Россией до войны были сведены на нет соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, которое передало Москве контроль над некоторыми частями Украины".

При этом Ермак признал, что Россия вплоть до февраля 2022 года пыталась добиться своих целей путем переговоров с Украиной.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске ранее согласованный с главами стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, в первую очередь, предусматривал всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений в целях создания в регионе зоны безопасности шириной не менее 50 км. Проведение конституционной реформы и децентрализация власти на Украине также являлись одними из основных положений данного документа.

Вплоть до начала 2022 года продолжались переговоры по имплементации минских соглашений, при этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а наряду с ОБСЕ выполняет функции посредника, как это и указано в тексте этого документа. Однако Киев не только саботировал Комплекс мер, но и категорически отказывался от прямого диалога с провозглашенными в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками.