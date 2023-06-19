Австралийские "Ночные волки": любим мотоциклы и Россию

Каждое лето мотолюбители по всему миру встречают Всемирный день мотоциклиста, который в 2023 приходится на 19 июня. Есть поклонники этого вида транспорта и в Австралии, причем здешние мотоциклисты имеют самое непосредственное отношение к России. Австралийское отделение всероссийского мотоклуба "Ночные волки", вероятно, самый далекий филиал, однако свято соблюдающий все правила и законы родного клуба.

Развеивая стереотипы

Колонна сверкающих мотоциклов и частокол российских флагов проносятся каждый год 9 Мая по Сиднею, и многие уже знают — так австралийские "Ночные волки" встречают День Победы. За семь лет своего существования на континенте местный мотоклуб с крепкими русскими корнями стал хорошо известен и нашим соотечественникам, и жителям страны.

Мотопробеги клуба "Ночные волки" стали в Австралии привычной картиной, но отметились наши байкеры и проведением других мероприятий ярко выраженной патриотической направленности. Откуда появились на австралийских пляжах русские байкеры, ТАСС рассказали президент отделения Владимир Симонян и вице-президент Александр Дуганов.

По их словам, любители мотоциклов, которые входят в отделение "Ночных волков", не заядлые гонщики и дорожные хулиганы и уж точно не "враги общества, связанные с криминалом", а вполне респектабельные и законопослушные австралийцы (зачастую с русскими корнями).

"Многие мыслят стереотипами, если байкер, то сорвиголова и нарушитель, но у нас все совсем не так. Если мы куда-то едем, то никогда не нарушаем правила дорожного движения, а порядок после нас остается такой, что персонал гостиниц удивляется", — рассказывает Владимир Симонян, собравший под хорошо известной в России эмблемой с головой волка "талантливых, креативных, творческих и глубоко мыслящих людей". "В наши интересы не входит ничего криминального, — улыбается он. — Мы просто любим мотоциклы, скорость и Россию".

В клубе больше всего поражают две вещи: атмосфера непоказного братства, объединяющая всех внутренняя основа и спокойная уверенность в том, что все, что делается, делается как надо.

© Кадры предоставлены вице-президентом отделения "Ночных волков" Александром Дугановым

История и география

Рассказывая об основании отделения, его президент отмечает, что основой всего является мотоцикл. "Это корень всего и вся, источник свободы и радости, удовольствия от преодоления пути. Идея создать клуб для любителей мотоциклов пришла давно, тем более что мы уже собирались такой компанией, ездили куда-то, проводили мероприятия, например в честь Дня Победы. Несколько лет размышляли, как быть, а к 2013 году решили не придумывать ничего нового и стать частью российского мотоклуба "Ночные волки", обратились к ним напрямую. Было не просто стать отделением, убедить в том, что можем, но в апреле 2016 года нам вручили клубные символы", — говорит Симонян.

Сегодня в австралийском отделении "Ночных волков" порядка 40 официальных членов. Большинство байкеров живут в Сиднее, но есть и те, кто представляет клуб в Брисбене, Мельбурне, Перте и Кэрнсе. По словам Владимира Симоняна, в Москве, да и вообще в России, до сих пор удивляются, узнав, что "Ночные волки" добрались и до Австралии. "Удивлялись и когда мы заявку подавали, и когда ее одобрили, и сейчас удивляются. Хирург (глава всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов — прим. ТАСС), объявляя об открытии нового отделения, сказал, что в клубе появились "лунатики, с другого края Земли", — вспоминает президент австралийского филиала.

Осторожная дружба

В Австралии, как рассказали в руководстве отделения "Ночных волков", есть несколько мотоклубов, но далеко не все они образцово-показательно соблюдают законы родной страны. "Мы не контактируем с клубами, нарушающими закон, делить нам с ними нечего и говорить тоже не о чем, да и в существующих условиях такая дружба сыграет против нас, дав повод местным властям предъявлять нам претензии. Есть только один мотоклуб — "Ветераны", созданный ветеранами австралийской армии, — с ними мы общаемся, и эти ребята часто присоединяются к нам во время наших мероприятий и праздников", — уточнил Симонян.

К "Ночным волкам" приходили многие, но оставались в клубе только те, кто сумел действительно стать частью большой байкерской семьи, отметил Александр Дуганов. "Желающих присоединиться всегда было много, и до недавнего времени мы даже дважды в месяц устраивали специальные вечеринки в итальянском кафе, где желающие больше узнать о клубе могли посидеть за пиццей с кофе и задать нам какие-то вопросы. К сожалению, владельцы кафе не преодолели последствия пандемии, и сейчас мы ищем новое место для своих вечеров", — рассказал вице-президент отделения, отметив, что не все "сразу готовы принять у себя компанию байкеров".

Избирательный и строгий подход к поиску и приему новых членов клуба дает свои плоды. "От нас за это время (с февраля 2022 года — прим ТАСС) ушли, ну, может, пара человек. При этом их решения покинуть клуб не были связаны с СВО или политикой России. Ребятам просто надоело кататься, исчез этот порыв", — говорит он.

© Кадры предоставлены вице-президентом отделения "Ночных волков" Александром Дугановым

Важные даты

Отделение "Ночных волков" — бессменный и постоянный участник торжественных мероприятий в честь Дня Победы, почти десять лет они проводят пробеги в честь праздника в Австралии. "Это нужно, наверное, даже не нам — мы помним и чтим великий подвиг советского народа. Все это для тех, кто придет за нами", — сказал Симонян.

Свои праздничные мероприятия "волки" организуют сами: от приобретения флагов и георгиевских ленточек до согласования маршрутов пробегов с полицией. Заезды проходят во всех крупных городах Австралии, участвуют в них обычно все члены клуба — не только русские, но и греки, сербы, австралийцы, выходцы из стран постсоветского пространства и даже индусы.

"В этом году ситуация была, конечно, уникальной, — заметил вице-президент отделения. — Во время нашего мотопробега, приуроченного к празднованию Дня Победы, нас сопровождали 47 полицейских машин! Такого никогда не было, и, честно говоря, я не думал, что это вообще возможно. За колонной ехали патрульные машины и машины дорожной полиции, сотрудники на мотоциклах, автомобили спецподразделений и даже микроавтобус отряда спецназначения "Раптор". Не знаю, чего они ждали от нас, но, убедившись, что мы порядок не нарушаем, уехали".

"Есть у нас и еще одна традиция, каждый год мы отдаем дань памяти русским солдатам, погибшим на полях Первой мировой войны. Это мероприятие посвящено солдатам Землянского полка, отразившим атаку немецких войск на крепость Осовец (6 августа 1915 года — прим. ТАСС)", — пояснил Симонян.

По словам австралийского отделения "Ночных волков", соблюдать свои традиции клуб планирует продолжать, несмотря на все более нарастающую русофобию в стране и жесткую позицию австралийских властей.

Беседовала Анна Аркаева