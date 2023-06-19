19 июня, 17:49
Военная операция на Украине

Залужный опубликовал видеозапись проверки им работы группировок ВСУ в прифронтовом районе

Президент России Владимир Путин ранее допустил, что главнокомандующий ВСУ может находиться за границей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Главнокомандующий ВС Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал в понедельник в своем Telegram-канале видео, на котором, как утверждается, запечатлена проверка им действий группировок ВСУ в одном из прифронтовых районов.

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"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои", - говорится в комментарии к видео. На кадрах можно заметить на стене в одном из помещений указание даты записи видео - суббота, 17 июня.

13 июня президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами допустил, что Залужный может находиться за границей. Глава государства добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВСУ, "но для этого нужно перейти на иностранный язык". При этом Путин признал, что "может ошибаться". 

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