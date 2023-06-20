В Кривом Роге блокируют воду автомойкам из-за режима жесткой экономии

По словам главы совета обороны города Александра Вилкула, "водоканал отрезал от воды четыре автомойки"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Кривого Рога начали отрезать от системы водоснабжения автомойки, которые продолжили работать, несмотря на введение режима жесткой экономии воды в городе после прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Не все понимают предупреждение о том, что воды осталось мало, - написал он в Telegram-канале. - Водоканал отрезал от воды четыре автомойки".

Вилкул назвал таких бизнесменов "неадекватными", пригрозив, что от системы водоснабжения будут отрезать все автомойки, которые продолжат работать. В этой связи он призвал местных жителей сообщать о работе моек. По его словам, их не подключат обратно к системе водоснабжения до завершения боевых действий. Какими документами регулируются такие отключения, глава совета не указал.

Ситуация с водоснабжением в Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского, существенно осложнилась после прорыва Каховской ГЭС. 19 июня Вилкул заявил, что воды в местном водохранилище осталось чуть больше, чем на месяц. По его словам, необходима "самая строгая экономия воды". Он не исключает, что две третьих города может остаться полностью без воды. В этой связи власти Кривого Рога максимально сократили подачу воды на промышленные предприятия, попросили прекратить работу моек и поливы из шлангов.