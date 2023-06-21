Конгрессмен назвал визит Блинкена в Китай разочаровывающим

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол указал на "неудачи на переговорах" по ключевым для Вашингтона проблемам

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол назвал разочаровывающим визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в КНР 18-19 июня и указал на "неудачи на переговорах" по некоторым ключевым для Вашингтона проблемам, включая Тайвань, освобождение задержанных в КНР американцев, торговлю фентанилом и деятельность Пекина на Кубе.

"Меня серьезно тревожит вопиющий провал поездки госсекретаря Блинкена в Пекин", - говорится в заявлении конгрессмена, опубликованном во вторник на сайте комитета. По словам Маккола, 11 часов переговоров и потраченные на поездку тысячи долларов американских налогоплательщиков не принесли ничего более существенного, чем "простое обещание новых встреч в будущем".

"Отсутствие прогресса по вопросу задержанных в Китае американцев, включая Марка Свидана, который беспричинно содержится под стражей более десяти лет, неприемлемо. <...> Кроме того, вызывает беспокойство неудача Блинкена в том, что касается агрессивных действий КНР в отношении Тайваня. Военная эскалация со стороны КПК (Коммунистической партии Китая - прим. ТАСС) представляет собой значительную угрозу стабильности в регионе, крайне важно, чтобы США дали сильный и решительный ответ", - подчеркнул председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса.

По мнению Маккола, Блинкен "отмахнулся от истории" со сбитым над американской территорией китайским аэростатом, продемонстрировав "нелепое и совершенно пренебрежительное [отношение] к опасениям американского народа". Законодатель также напомнил, что Китай может договориться с Кубой о строительстве военного тренировочного лагеря, однако Блинкен не затронул этот вопрос в ходе своих встреч в Пекине.

"Я призываю госсекретаря приложить больше усилий при будущих контактах с Китаем. Мы должны занимать твердую и непоколебимую позицию по ключевым вопросам, включая защиту американских граждан, защиту Тайваня, борьбу с незаконной торговлей фентанилом и поддержку принципов свободной торговли", - подытожил Маккол.