Одиночество Макрона: надежды на армию Евросоюза сохраняет только Франция

Собрать вместе представителей 20 европейских государств, чтобы предложить им военный альянс без опоры на США — пусть и предусматривающий защиту только в воздухе и не бросающий вызов НАТО, — плану президента Макрона все равно нельзя отказать в амбициозности. При этом состоявшаяся на полях международного авиасалона в Ле-Бурже 19 июня конференция очертила границы того, до какого предела европейцы готовы расходиться с Вашингтоном, когда дело доходит до обороны. Они не очень широки: Эмманюэль Макрон посетовал, что страны ЕС "покупают американское слишком часто", и призвал делать ставку на собственное оборонное производство, благодаря чему в перспективе могла бы быть создана европейская армия, но заметного отклика его слова не нашли.

Младший брат и его армия

Один из мировых лидеров по экспорту вооружений, Франция исторически рассматривает Старый Свет как свой рынок сбыта, сетует на конкуренцию США, а местный патриотизм использует в качестве коммерческого аргумента. "У нас [европейцев] есть и обязанность, и средства, чтобы сыграть главную роль в обеспечении безопасности собственного континента", — представил традиционные доводы Франции сразу после завершения конференции министр обороны Себастьян Лекорню. Однако президент Макрон смотрит на вещи категоричнее: "Когда я вижу, как некоторые страны [ЕС] наращивают свои оборонные расходы, покупая не у европейцев, я просто говорю в этом случае: вы сами готовите себе проблемы на завтрашний день".

В 2023 году особое недовольство у французов вызывает Германия. Объявив о перевооружении на €100 млрд, Берлин обратился к закупкам за океаном, содействовав росту акций американских производителей оружия Lockheed Martin и Raytheon Technologies. Примеру немцев готовы последовать еще 16 стран Старого Света. Вместе они образовали альянс Sky Shield, призванный обеспечить совместную противовоздушную оборону закупками технологий у США и у Израиля и лишь среди прочего — в других странах Евросоюза. Возмущение Франции этим шагом оказалось настолько велико, что осенью 2022 года она демонстративно отложила традиционный межправительственный саммит с ФРГ.

Инициатива, сформулированная с тех пор французами, — прямо противоположна тому, с чем выступил Берлин: создание противоракетной обороны собственными силами. Это предусматривает, пусть и в небольших количествах, критику Америки как альтернативного поставщика: в июне министр Лекорню поставил под сомнение преимущества американского зенитного ракетного комплекса Patriot, а Макрон в мае допустил, что США не безальтернативный партнер для Европы: "Точно ли она [нынешняя американская администрация] навсегда? Никто не может этого утверждать, и передоверить нашу коллективную безопасность и нашу стабильность американским избирателям мы тоже не можем".

Пепел Бонапарта

Прорывающиеся на публику разногласия внутри блока НАТО восходят к первым месяцам пребывания Эмманюэля Макрона у власти и с тех пор удивляют немногих. Еще в 2017 году президент в знаковой речи перед студентами Сорбонны призвал к созданию автономных от альянса европейских вооруженных сил. В 2018 году он назвал их условием, без которого Евросоюз не в силах защищать себя. В 2019-м Макрон пошел еще дальше, сравнив положение структур НАТО с состоянием умирающего мозга. Такую очень конфронтационную риторику делали возможной торговые войны Дональда Трампа — отвечая на них, европейцы сплачивались, соглашаясь с теоретической необходимостью общих для Старого Света войск.

Избрание на пост президента США Джо Байдена лишило армию ЕС части приверженцев, но Макрон продолжил настаивать на своем. В 2021-м с его подачи Франция и Нидерланды подписали совместную декларацию о развитии "стратегической автономии" Европейского союза, призвав понимать под ней обязательство закупать преимущественно местные вооружения, чтобы не попасть в зависимость от третьей стороны.

Совместное втягивание западных стран в конфликт против России сделало проект отдельной от НАТО евроармии еще менее популярным: о нем перестали говорить политики ЕС. В марте 2023 года президент Чехии Петр Павел сообщил, что в разговоре с ним французский лидер сам отказался от всех предложений по армии Старого Света в пользу уже имеющихся структур НАТО. Но 31 мая в Братиславе Макрон подтвердил противоположное, повторив призыв к "общей европейской обороне", основанной на том, что европейцы обретут "способность защищать себя и обеспечивать безопасность нашего пограничья [...] и притом не только на востоке". Вкупе с попытками защитить европейское небо без помощи Америки это означает, что полностью отступаться от прежних намерений Париж все-таки не согласен.

Восточноатлантический альянс

Но есть ли у этих ожиданий Елисейского дворца шансы на поддержку? Вопреки многолетним проволочкам, небольшие успехи на пути создания европейских вооруженных сил уже достигнуты и заслуживают перечисления. В 2020 году Евросоюз утвердил коллективный оборонный бюджет сроком на восемь лет и общей суммой в €8 млрд. С 19 апреля 2023-го стартовало создание пятитысячных сил быстрого реагирования. Ожидается, что в строй они вступят в 2025 году и сосредоточатся на небоевых задачах по эвакуации мирного населения. Первые маневры нового подразделения назначены на ближайшую осень.

Однако дальнейшее развитие вооруженных сил возможно только через запуск крупного инфраструктурного проекта в масштабах Евросоюза, признаков подготовки к которому не видно. Президент Чехии Петр Павел, бывший генерал, считает, что замысел автономной от США евроармии потребовал бы рывка в области спутникового слежения (с запуском новых спутников), логистике и разведке, без чего не имеет смысла. Как глава страны, традиционно близкой Америке, Павел оценивает наличные ресурсы Европы как "минимальные" и вместо лишних трат призывает держаться за НАТО.

Такой же недостаток мотивации и со стороны Германии, без которой перемены в Европе в принципе невозможны. В 2010-е Франция начала работу над совместными с ФРГ танком и истребителем, однако усилия скоро застопорились. В 2023-м стало известно, что боевой самолет все-таки вышел на преддемонстрационную стадию, тогда как у танка вопреки графику не пройдена даже первая стадия работ. Сверх того, и это особенно дезориентирует французов, Германия не отказывается от быстрых военных закупок за рубежом. В 2022 году она приобрела американский F-35, не дожидаясь собственного почти аналогичного самолета, как если бы не испытывала заинтересованности в нем.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объясняет свои действия стремлением сэкономить время, но действительность может оказаться сложнее: закупки иностранной военной техники неотделимы от услуг по ее эксплуатации, что надолго связывает страну-покупателя с продавцом. Выбор, формировать или нет такую связь, — политический, и ровно таким же политическим является принципиально альтернативный курс на укрепление собственной оборонной промышленности. Вокруг таких решений формируется будущее, и в этом отношении призывы Макрона покупать только европейское оружие — естественная предпосылка для последующего формирования оснащенной им отдельной армии. Однако шаги Старого Света в этом направлении в течение многих лет остаются почти исключительно символическими.

Игорь Гашков