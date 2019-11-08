"Смерть мозга": Макрон поставил НАТО диагноз и предостерег Россию от дружбы с Китаем

Президент Франции Эмманюэль Макрон примерил на себя роль диагноста. В интервью британскому изданию "Экономист" (The Economist) он заявил, что военно-политический блок НАТО находится в состоянии "смерти мозга" из-за отсутствия координации между США и их европейскими союзниками.

В самом Североатлантическом альянсе, а также в Вашингтоне и Берлине с этим неутешительным диагнозом не согласились, а вот глава МИД России Сергей Лавров не стал спорить с Макроном, сказав, что тому изнутри виднее.

Кстати, Россию французский лидер в том интервью тоже не обошел вниманием и изложил аж три сценария развития нашей страны, самым правильным из которых, по его мнению, является "партнерский проект с Европой".

На самом деле все эти высказывания Макрона можно рассматривать как очередную попытку примерить на себя роль общеевропейского лидера, способного дать Старому Свету новый смысл существования.

Международный контекст

Собственно говоря, присматриваться к этой роли Макрон стал сразу после того, как сменил на высшем государственном посту Франсуа Олланда, при котором Франция в значительной степени утратила позиции одной из ведущих европейских и мировых держав и зачастую просто следовала в русле политики, определяемой Вашингтоном, в несколько меньшей степени Берлином и Лондоном.

В отличие от предшественника Макрон с самого начала старался демонстрировать, что на равных держится с более опытными и авторитетными зарубежными лидерами. А попутно продвигал идею возрождения Европы в качестве самостоятельного геополитического игрока, способного на равных взаимодействовать как с традиционными, так и новыми центрами силы и притяжения в лице США, России и Китая. Отсюда и его идея создания общеевропейской армии, которая позволит "защищаться от Китая, России и даже Соединенных Штатов", и предложения по реформированию Евросоюза, и другие громкие внешнеполитические инициативы, которые по крайней мере заставили о себе говорить.

Нынешнее заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО следует рассматривать в контексте по меньшей мере трех факторов: президент США Дональд Трамп все более отчетливо проводит политику, в основе которой лежат исключительно американские интересы (ну или то, как он их понимает); Великобритания долго и мучительно, но все же продвигается к выходу из ЕС; германский "железный канцлер" Ангела Меркель, которая на протяжении долгих лет является неформальным общеевропейским лидером, намерена уйти в 2021 году.

Сочетание этих (как и ряда других) причин объясняет, почему Макрон решил в очередной раз заявить о своих оценках, идеях и претензиях, прибегнув для этого к столь образным выражениям из медицинской лексики.

"Гудбай, Америка, о"

Говоря о "смерти мозга НАТО" и отсутствии координации в рамках альянса, французский президент имел в виду прежде всего позицию Трампа, который "не разделяет идеи о европейском проекте" и из-за которого США "поворачиваются спиной" к Европе и другим своим союзникам. В качестве примера Макрон упомянул сирийских курдов, которых Соединенные Штаты поддерживали на протяжении многих лет, а затем в одночасье бросили на произвол судьбы. Подобное поведение Америки вынуждает "по-новому проанализировать сущность НАТО в свете обязательств США".

Но если США отворачиваются от Европы, то и Европе, по мнению французского лидера, стоит перестать рассчитывать на поддержку из-за океана и самостоятельно заняться устройством своего будущего. "Если мы не очнемся, <...> появится значительный риск нашего исчезновения как геополитической силы. По крайней мере, мы уже не сможем распоряжаться своей судьбой", — предупредил Макрон.