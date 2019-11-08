"Смерть мозга": Макрон поставил НАТО диагноз и предостерег Россию от дружбы с Китаем

Президент Франции Эмманюэль Макрон примерил на себя роль диагноста. В интервью британскому изданию "Экономист" (The Economist) он заявил, что военно-политический блок НАТО находится в состоянии "смерти мозга" из-за отсутствия координации между США и их европейскими союзниками.
В самом Североатлантическом альянсе, а также в Вашингтоне и Берлине с этим неутешительным диагнозом не согласились, а вот глава МИД России Сергей Лавров не стал спорить с Макроном, сказав, что тому изнутри виднее.
Кстати, Россию французский лидер в том интервью тоже не обошел вниманием и изложил аж три сценария развития нашей страны, самым правильным из которых, по его мнению, является "партнерский проект с Европой".
На самом деле все эти высказывания Макрона можно рассматривать как очередную попытку примерить на себя роль общеевропейского лидера, способного дать Старому Свету новый смысл существования.
Международный контекст
Собственно говоря, присматриваться к этой роли Макрон стал сразу после того, как сменил на высшем государственном посту Франсуа Олланда, при котором Франция в значительной степени утратила позиции одной из ведущих европейских и мировых держав и зачастую просто следовала в русле политики, определяемой Вашингтоном, в несколько меньшей степени Берлином и Лондоном.
В отличие от предшественника Макрон с самого начала старался демонстрировать, что на равных держится с более опытными и авторитетными зарубежными лидерами. А попутно продвигал идею возрождения Европы в качестве самостоятельного геополитического игрока, способного на равных взаимодействовать как с традиционными, так и новыми центрами силы и притяжения в лице США, России и Китая. Отсюда и его идея создания общеевропейской армии, которая позволит "защищаться от Китая, России и даже Соединенных Штатов", и предложения по реформированию Евросоюза, и другие громкие внешнеполитические инициативы, которые по крайней мере заставили о себе говорить.
Нынешнее заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО следует рассматривать в контексте по меньшей мере трех факторов: президент США Дональд Трамп все более отчетливо проводит политику, в основе которой лежат исключительно американские интересы (ну или то, как он их понимает); Великобритания долго и мучительно, но все же продвигается к выходу из ЕС; германский "железный канцлер" Ангела Меркель, которая на протяжении долгих лет является неформальным общеевропейским лидером, намерена уйти в 2021 году.
Сочетание этих (как и ряда других) причин объясняет, почему Макрон решил в очередной раз заявить о своих оценках, идеях и претензиях, прибегнув для этого к столь образным выражениям из медицинской лексики.
"Гудбай, Америка, о"
Говоря о "смерти мозга НАТО" и отсутствии координации в рамках альянса, французский президент имел в виду прежде всего позицию Трампа, который "не разделяет идеи о европейском проекте" и из-за которого США "поворачиваются спиной" к Европе и другим своим союзникам. В качестве примера Макрон упомянул сирийских курдов, которых Соединенные Штаты поддерживали на протяжении многих лет, а затем в одночасье бросили на произвол судьбы. Подобное поведение Америки вынуждает "по-новому проанализировать сущность НАТО в свете обязательств США".
Но если США отворачиваются от Европы, то и Европе, по мнению французского лидера, стоит перестать рассчитывать на поддержку из-за океана и самостоятельно заняться устройством своего будущего. "Если мы не очнемся, <...> появится значительный риск нашего исчезновения как геополитической силы. По крайней мере, мы уже не сможем распоряжаться своей судьбой", — предупредил Макрон.
По замечанию "Экономист", во время интервью французский президент "вел себя довольно вызывающе, но непринужденно, сидя без пиджака на черном кожаном диване в богато украшенном кабинете, где работал Шарль де Голль". Упоминание об основателе Пятой республики, при котором Франция вышла из военной организации НАТО, сделано здесь, по-видимому, не случайно. Оно должно намекнуть на далеко идущие амбиции и планы Макрона.
Конечно, на такой радикальный шаг, какой сделал генерал де Голль, нынешний французский президент едва ли решится. Вместо этого он будет продвигать идею о "военном суверенитете" Европы и настаивать на превращении Евросоюза из политико-экономического объединения в самостоятельный геостратегический центр, не зависящий от смены хозяев в Овальном кабинете Белого дома. В качестве одного из первых шагов на этом пути Макрон назвал "возобновление диалога с Россией, несмотря на подозрительность Польши и других стран". И добавил, что отказ от этого стал бы "колоссальной ошибкой".
Макрон и ранее неоднократно выступал за нормализацию отношений и налаживание диалога между ЕС и Россией. Например, в августе этого года он, выступая на ежегодном совещании послов Франции за рубежом, заявил о завершении эпохи западного доминирования в мире и подчеркнул, что развитие партнерских отношений с Россией необходимо для создания новой архитектуры безопасности в Европе. Он также предупреждал, что, отказываясь от нормализации отношений с Москвой, Запад своими руками подталкивает ее в объятия своего геополитического соперника — Китая.
Эти тезисы французский лидер так или иначе повторил и в интервью "Экономист", рассуждая о трех вероятных вариантах развития России. В целом, по мнению Макрона, России сейчас не остается ничего иного, как "восстановить сбалансированную политику в отношениях с Европой".
За и против
После публикации интервью Макрона французские политические обозреватели предположили, что диагноз, поставленный им НАТО, и другие его откровенные высказывания едва ли встретят понимание со стороны партнеров по альянсу. И оказались правы. Даже Меркель, которая прежде поддерживала идею создания европейской армии, на этот раз сочла, что президент Франции произнес слишком резкие слова.
"Эта точка зрения не соответствует моей", — сказала она, выступая в Берлине на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По мнению канцлера, Европа должна брать на себя больше ответственности в вопросах обеспечения безопасности, однако "трансатлантическое сотрудничество является неотъемлемой частью сотрудничества" в рамках альянса. "Я считаю, что такой выпад не нужен, даже если у нас есть проблемы", — добавила она.
"Я согласен с Ангелой Меркель, — поддакнул Столтенберг. — НАТО сильна. Европейские союзники увеличивают инвестиции, США наращивают присутствие в Европе".
Там же, в Берлине, состоялась и совместная пресс-конференция главы МИД ФРГ Хайко Мааса и госсекретаря США Майка Помпео. Маас заявил, что не разделяет мнения о том, что НАТО мертва. А Помпео назвал Североатлантический альянс "одним из важнейших стратегических партнерств за всю историю". При этом глава американской дипломатии счел необходимым напомнить неоднократно звучавшее требование Трампа о том, что все входящие в организацию страны должны выполнить обязательства и довести свои военные расходы до 2% ВВП.
Впрочем, есть в Европе и те, кто оценки французского лидера разделяет, по крайней мере отчасти. Например, шведская "Афтонбладет" (Aftonbladet) заметила, что президент США "саботирует все, что очень долгое время позволяло его стране и союзникам контролировать ситуацию", "обращается с прежними друзьями как с врагами и наоборот" и в итоге "подрывает доверие к США как к союзнику".
Правда, газета не стала делать далеко идущие выводы, как это сделал президент Франции, а лишь констатировала: "Либеральному миропорядку грозит большая опасность". И предположила, что "новый миропорядок будет гораздо менее стабилен, возникнут несколько региональных центров власти, а одной сверхдержавы, которая управляет почти всем с помощью верных союзников, больше не будет".
Макрону виднее
В России официальные лица в целом согласились с выводами и оценками французского президента, заметив, впрочем, что постановка диагноза НАТО — это не дело Москвы.
"Что касается медицинского вопроса, по части диагнозов я не хотел бы вступать в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку он представляет страну, которая — один из лидеров Североатлантического альянса", — не без иронии заметил министр иностранных дел России, выступая в пятницу на 4-й Московской конференции по нераспространению.
"В наших интересах, как и предусмотрено нашей внешнеполитической доктриной, развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с НАТО. Поэтому, как только НАТО "выздоровеет", мы не заставим себя ждать", — добавил Лавров.
О том, что Россия готова к сотрудничеству с Североатлантическим альянсом, хотя и считает его "инструментом конфронтации и противостояния", заявил в пятницу и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А жива НАТО или мертва "и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии, не нам решать, мы не патологоанатомы", добавил представитель Кремля.
Он также назвал изложенные Макроном сценарии развития России "вдумчивым подходом", который "импонирует российской стороне". По словам Пескова, эти сценарии "выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах".
При этом он дал понять, что путь, по которому двигаться, мы будем выбирать сами. Но если где-то наши пути совпадут, то мы готовы идти вместе. Естественно, не забывая при этом о своих собственных интересах.