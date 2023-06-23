Глава МАГАТЭ назвал встречу с российской делегацией своевременной

Рафаэль Гросси отметил, что она состоялась после оглашения пяти принципов физической и ядерной безопасности в Совете Безопасности ООН и визита на Запорожскую АЭС

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что провел своевременную встречу с делегацией России в пятницу.

"Своевременная встреча в Калининграде с российскими официальными лицами после оглашения пяти принципов физической и ядерной безопасности в Совете Безопасности ООН, а также моего недавнего визита на Запорожскую АЭС для оценки ущерба на фоне взрыва плотины Каховской ГЭС", - написал он на своей странице в Twitter.

Пресс-служба госкорпорации "Росатом" ранее сообщала, что делегация РФ обсудила с Гросси вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые им на брифинге в Совбезе ООН 30 мая. Контакты России и МАГАТЭ будут продолжены, подчеркнули в Росатоме.