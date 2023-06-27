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Эскалация в Косове

Блинкен обсудил с президентом Сербии и главой Косова деэскалацию напряженности в регионе

Госсекретарь США отметил, что Америка поддерживает инициативу Евросоюза по урегулированию сложившейся ситуации

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти разрядить обстановку в регионе. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, распространенном в понедельник по итогам телефонных бесед Блинкена с Вучичем и Курти.

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"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с президентом Сербии Александаром Вучичем и призвал его к деэскалации напряженности в отношениях с Косово", - говорится в заявлении. Разговаривая с Курти, американский госсекретарь также указал на необходимость "немедленной деэскалации". В ходе обеих телефонных бесед затрагивался и план по урегулированию ситуации под эгидой ЕС. Блинкен заявил, что США полностью поддерживают эту инициативу Евросоюза. 

Теги:
СШАСербияЭскалация в Косове
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