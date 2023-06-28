Facebook разблокировал страницу крупнейшего в Грузии телеканала Imedi

Ограничение было вызвано глобальным сбоем в работе компании Meta

ТБИЛИСИ, 28 июня. /ТАСС/. Страница грузинского провластного телеканала Imedi в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) была разблокирована спустя несколько часов после временного ограничения доступа для пользователей. Об этом говорится в заявлении телеканала.

"Публичный доступ к странице телекомпании Imedi в социальной сети Facebook был восстановлен примерно в 21:30 (20:30 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничение доступа к странице было вызвано глобальным сбоем в работе компании Meta, что отразилось на многих других международных платформах.

Ранее в среду телекомпания сообщила, что доступ к ее странице в Facebook был ограничен для пользователей. При посещении страницы на экране появлялась надпись, что "этот контент сейчас недоступен".

Телеканал Imedi обладает самой большой аудиторией в стране. Редакционная политика Imedi отличается лояльностью к действующей власти и открытой критикой оппозиции. Facebook является самой популярной социальной сетью в Грузии. Официальные ведомства и СМИ Грузии оперативно публикуют информацию там из-за большого числа пользователей, а телеканалы транслируют эфиры всех информационных выпусков.