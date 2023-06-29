СМИ: президент ЮАР предоставил суду конфиденциальную информацию по поводу ордера МУС

Лидер "Демократического альянса" Джон Стинхаузен заявил, что его партия будет добиваться в суде снятия конфиденциальности со всего ответа Сирила Рамапосы либо с некоторых его положений

ПРЕТОРИЯ, 29 июня. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса представил в Высокий суд столичной провинции Гаутенг не подлежащую разглашению информацию в связи с иском со стороны оппозиционной партии "Демократический альянс" с требованием издать постановление, которое обяжет правительство страны выполнить требование Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина, если подобный запрос поступит на имя властей республики при нахождении российского лидера на ее национальной территории. Об этом сообщил в четверг местный новостной портал News 24.

"С точки зрения международного права ответчики обязаны сохранять конфиденциальность взаимодействия с МУС по поводу ордера на арест, - заявил официальный представитель президента Винсент Магвенья. - МУС требует, чтобы факт запроса о сотрудничестве оставался конфиденциальным. МУС не ослаблял требование о конфиденциальности".

Между тем лидер "Демократического альянса" Джон Стинхаузен заявил, что его партия будет добиваться в суде снятия конфиденциальности со всего ответа Рамапосы либо с ряда его положений. "Мы настаиваем, что суд должен отказаться сохранять конфиденциальность этих показаний", - подчеркнул глава крупнейшей оппозиционной партии ЮАР.

Иск "Демократического альянса" был подан в связи с предстоящим в августе саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге. Рамапоса в качестве председателя БРИКС направил приглашения всем лидерам стран - членов объединения прибыть в ЮАР для участия в саммите.

17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, а возможные ордера на арест юридически ничтожны.