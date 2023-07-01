1 июля, 11:52
Беспорядки во Франции

СМИ: на западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми

Возбуждено несколько уголовных дел по факту незаконного ношения оружия, сообщил телеканал France 3

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства столкновений между участниками массовых беспорядков и ультраправыми, которые произошли в ночь на субботу в коммуне Анже (департамент Мен и Луара) на западе Франции. Об этом сообщил телеканал France 3.

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Отмечается, что "возбуждено несколько уголовных дел по факту незаконного ношения оружия после стычек, которые произошли между манифестантами и группировкой ультраправых". В общей сложности в коммуне в течение ночи было задержано 11 человек, сообщает телеканал.

По данным France 3, представители запрещенной во Франции ультраправой группировки были вооружены бейсбольными битами и дубинками. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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