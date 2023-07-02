2 июля, 20:28

Додон назвал ошибочным решение властей Молдавии разорвать отношения с СНГ

Экс-президент считает, что это обернется потерями для страны

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Политика разрыва с СНГ, которую проводит выступающая за интеграцию в ЕС президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, является ошибочной и обернется потерями для страны. Об этом заявил в воскресенье бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

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"Это стратегическая ошибка внешней политики нынешних властей. Чем им мешает СНГ? Европейской интеграции точно не мешает. ЕС никогда не ставил условием: если вы хотите с нами торговать, дружить, то выходите из Содружества", - подчеркнул экс-президент в эфире местного телеканала GRT.

"Руководством Молдавии движут нездоровые политические амбиции, которые не соответствуют интересам республики. К счастью, выход из СНГ - очень долгосрочный процесс. Я думаю, что нынешняя власть просто не успеет поломать то, что мы создавали годами. Мы обязательно будем сотрудничать с нашими партнерами из СНГ, использовать статус наблюдателя в ЕАЭС и дальше углублять наши интеграционные процессы", - сказал Додон. Он обратил внимание на то, что "Молдавия собирается уходить с традиционных площадок в то время, когда грамотные правители других стран принимают решения о дополнительном сотрудничестве - с ЕАЭС, БРИКС, ШОС".

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации некоторых соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявил, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявляя о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве. 

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