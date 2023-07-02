Додон назвал ошибочным решение властей Молдавии разорвать отношения с СНГ

Экс-президент считает, что это обернется потерями для страны

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Политика разрыва с СНГ, которую проводит выступающая за интеграцию в ЕС президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, является ошибочной и обернется потерями для страны. Об этом заявил в воскресенье бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"Это стратегическая ошибка внешней политики нынешних властей. Чем им мешает СНГ? Европейской интеграции точно не мешает. ЕС никогда не ставил условием: если вы хотите с нами торговать, дружить, то выходите из Содружества", - подчеркнул экс-президент в эфире местного телеканала GRT.

"Руководством Молдавии движут нездоровые политические амбиции, которые не соответствуют интересам республики. К счастью, выход из СНГ - очень долгосрочный процесс. Я думаю, что нынешняя власть просто не успеет поломать то, что мы создавали годами. Мы обязательно будем сотрудничать с нашими партнерами из СНГ, использовать статус наблюдателя в ЕАЭС и дальше углублять наши интеграционные процессы", - сказал Додон. Он обратил внимание на то, что "Молдавия собирается уходить с традиционных площадок в то время, когда грамотные правители других стран принимают решения о дополнительном сотрудничестве - с ЕАЭС, БРИКС, ШОС".

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации некоторых соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявил, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявляя о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.