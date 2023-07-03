Полиция Франции задержала почти 160 человек в ночь на понедельник

По данным BFMTV ​​​​​, три сотрудника правоохранительных органов получили ранения

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Французская полиция в ночь с воскресенья на понедельник задержала 157 человек, участвовавших в беспорядках. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFMTV ​​​​​​ со ссылкой на МВД республики.

По данным канала, три сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Кроме того, нападениям подверглись полицейский участок и казармы жандармерии. Где именно это произошло, канал не уточняет.

За ночь были зафиксированы 352 пожара: были подожжены 297 автомобилей и 34 здания. BFMTV отмечает, что "после пяти ночей беспорядков во Франции не было зафиксировано никаких серьезных инцидентов".