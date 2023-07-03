3 июля, 07:52
Беспорядки во Франции

В интернете собрали €858 тыс. для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере

По сведениям телеканала BFM, пожертвование на сайте Gofundme сделали более 40 тыс. человек

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Интернет-пользователи собрали на онлайн-платформе по сбору пожертвований почти €860 тыс. для семьи полицейского, застрелившего подростка в парижском пригороде Нантер. Об этом сообщил телеканал BFM.

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По его данным, пожертвование на сайте Gofundme сделали более 40 тыс. человек, первоначальная цель составляла €50 тыс. На данный момент собранная сумма составляет €858 тыс.

В то же время на странице сбора пожертвований для матери застреленного полицейским подростка на сайте Leetchi интернет-пользователи собрали €155 тыс. В акции приняли участие более 8,2 тыс. человек. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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