3 июля, 08:04
Беспорядки во Франции

AFP: 73 тыс. жителей Парижа и пригородов остались без света из-за аварии на подстанции

По сведениям агентства, авария затронула западные районы столицы и четыре коммуны департамента О-де-Сен

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Около 73 тыс. потребителей электроэнергии в западных пригородах Парижа остались без электричества в понедельник утром из-за аварии на подстанции. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на французского оператора электросетей RTE.

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По данным агентства, авария затронула западные районы Парижа и четыре коммуны департамента О-де-Сен: Курбевуа, Клиши-ла-Гаренн, Нёйи-сюр-Сен и Леваллуа-Перре. Число домохозяйств, пострадавших в Париже, не уточняется.

Причины произошедшего пока не установлены. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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