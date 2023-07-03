AFP: 73 тыс. жителей Парижа и пригородов остались без света из-за аварии на подстанции

По сведениям агентства, авария затронула западные районы столицы и четыре коммуны департамента О-де-Сен

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Около 73 тыс. потребителей электроэнергии в западных пригородах Парижа остались без электричества в понедельник утром из-за аварии на подстанции. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на французского оператора электросетей RTE.

По данным агентства, авария затронула западные районы Парижа и четыре коммуны департамента О-де-Сен: Курбевуа, Клиши-ла-Гаренн, Нёйи-сюр-Сен и Леваллуа-Перре. Число домохозяйств, пострадавших в Париже, не уточняется.

Причины произошедшего пока не установлены.