МИД КНР следит за безопасностью своих граждан во Франции

Официальный представитель дипведомства Ван Вэньбинь сообщил о своевременном принятии мер для защиты их безопасности, законных прав и интересов

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. МИД КНР, посольство и консульства Китая во Франции уделяют пристальное внимание безопасности своих граждан на фоне протестов в республике. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"МИД КНР, а также посольство и консульства Китая во Франции уделяют пристальное внимание личной безопасности китайских граждан, своевременно принимают меры для защиты их безопасности, законных прав и интересов", - отметил официальный представитель МИД КНР.

По его словам, китайское внешнеполитическое ведомство также напоминает своим гражданам, находящимся во Франции, о необходимости сохранять бдительность, избегать посещения районов, где проходят беспорядки, а в случае непредвиденных ситуаций сообщить в полицию и китайские дипломатические органы.