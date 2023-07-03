3 июля, 11:04
Беспорядки во Франции

Мэр Парижа выразила солидарность с главой коммуны, чья семья подверглась нападению

© Дмитрий Орлов/ ТАСС

Анн Идальго призвала к ведению политических дебатов в спокойной обстановке без применения насилия

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Мэр Парижа Анн Идальго в понедельник на митинге в поддержку мэров Франции выразила солидарность с главой коммуны Л'Ай-ле-Роз в столичном пригороде, семья которого подверглась нападению в ходе беспорядков в субботу. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

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"Мы собрались здесь, чтобы выразить солидарность с нашим коллегой Венсаном Жанбрюном, главой муниципалитета коммуны Л'Ай-ле-Роз, на которого было совершено нападение с невиданной жестокостью. Эти акции неприемлемы и требуют решительного ответа общества", - отметила она.

Идальго добавила, что мэры коммун делают все, чтобы вернуть мир в охваченные беспорядками кварталы. "Мы решительно осуждаем насилие в отношении людей и их имущества", - подчеркнула она.

Мэр Парижа призвала к ведению политических дебатов в спокойной обстановке без применения насилия.

Митинги в поддержку народных избранников прошли в тот же день в Бордо, Дижоне, Канне, Лилле, Лионе, Реймсе и Руане. Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу в Елисейском дворце с мэрами более чем 220 коммун, пострадавших от беспорядков.

Мэры под ударом

Полиция продолжает поиски злоумышленников, напавших на дом мэра Л'Ай-ле-Роз Жанбрюна, который подвергся атаке в ночь на 2 июля. Когда глава муниципалитета находился на работе, неизвестные на автомобиле попытались протаранить ограждение дома, где живет его семья, а затем подожгли здание при помощи петард.

Спасаясь от нападавших, жена и один из детей мэра получили травмы. Атаку удалось остановить благодаря оперативному вмешательству стражей порядка. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об аресте кого-либо из подозреваемых пока не сообщалось. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
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