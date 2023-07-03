В парижском регионе продлили запрет на движение наземного транспорта

Решение приняли для обеспечения безопасности транспортных служащих и пассажиров

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Власти парижского региона Иль-де-Франс продлили в понедельник запрет на движение автобусов и трамваев в столичном округе в вечерние часы из-за угрозы беспорядков. Об этом говорится в коммюнике региональной транспортной администрации.

"Совместно с префектурой полиции принято решение о прекращении движения наземного транспорта в вечернее время с 21:00 (22:00 мск - прим. ТАСС). Эта мера продлена для обеспечения безопасности транспортных служащих и пассажиров", - отмечается в тексте.

Власти ввели ограничения на работу наземного транспорта в пригородах Парижа 29 июня.