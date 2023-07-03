Глава МО ФРГ заявил о намерении Германии поддерживать Украину столько, сколько потребуется

По словам Бориса Писториуса, условия окончания военных действий могут определять только украинцы

ТАСС, 3 июля. Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла защищаться от агрессии со стороны России. Об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил глава военного ведомства Германии Борис Писториус, находящийся с визитом в Польше.

"Мы будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется, чтобы она могла защищаться от жестокого нападения со стороны России, - сказал министр. - Для этого мы передаем [Украине] вторую в мире по величине военную помощь после США и самую большую военную помощь в Европе".

По словам Писториуса, в состав военной помощи входят системы ПВО, танки, артиллерийские орудия и другое вооружение.

Глава Минобороны Германии отметил, что условия окончания военных действий могут определять только украинцы.