Словакия заявила, что Венгрия при предпосылках ускорит ратификацию членства Швеции в НАТО

По словам министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Влаховского, "откладывать это на осень было бы ошибкой"

БУДАПЕШТ, 3 июля. /ТАСС/. Венгрия, если будут предпосылки, готова ускорить процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО и не будет откладывает его на осень. Об этом заявил в понедельник журналистам министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Влаховский по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Твердо верю, что переговоры Швеции с Турцией и Венгрией завершаться ускорением процесса ратификации, - сказал он. - Откладывать это на осень было бы ошибкой <...>. [Венгерская сторона] готова событие ускорить, если появятся предпосылки".

Вступление Швеции в Североатлантический альянс, как полагает Влаховский, в значительной степени укрепит обороноспособность его государств-членов.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Финляндия в итоге стала членом альянса 4 апреля.

27 марта парламент Венгрии одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Венгерское правительство ранее заявляло, что поддерживает прием королевства в альянс, однако некоторые обеспокоенности венгерских депутатов необходимо устранить.