Зеленский сообщил, что обсудил с Шольцем ситуацию в зоне боевых действий и саммит НАТО

По словам украинского президента, он также обсудил с канцлером ФРГ события в России и Белоруссии, зерновую сделку и возможности ее продления

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем в понедельник он обсудил ситуацию в зоне боевых действий, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и будущие гарантии безопасности Киева.

"Провел длинный и плодотворный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем", - написал Зеленский на своей странице в Twitter. "Мы скоординировали наши позиции накануне саммита в Вильнюсе и обсудили форматы будущих гарантий безопасности для Украины. Я рассказал ему о ситуации на поле боя", - добавил президент.

По словам Зеленского, он также обсудил с Шольцем события в России и Белоруссии, зерновую сделку и возможности ее продления. Президент поблагодарил Германию за выделение Украине €2,7 млрд военной помощи и за намерение выделить на эти цели еще €8,8 млрд в будущем.

Как сообщила пресс-служба правительства Германии, Шольц и Зеленский провели 3 июля телефонный разговор, в ходе которого высказались за продление зерновой сделки. Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.