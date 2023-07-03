Во Франции сообщили, что участники погромов заявляли о желании убивать полицейских

По данным Национального управлении территориальной разведки, большую роль в распространении насилия сыграли соцсети

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Ряд участников погромов, произошедших по всей Франции после убийства полицейскими при задержании 17-летнего водителя, демонстрировал желание убивать полицейских, большую роль в распространении насилия сыграли соцсети. К такому выводу пришли в Национальном управлении территориальной разведки (DNRT) Франции.

"Отчетливо выражалось желание убивать представителей сил правопорядка, с очень явными лозунгами, такими как "месть" и "закон возмездия". Риск самосуда был реален. К счастью, огнестрельное оружие применялось очень редко, учитывая его количество в обороте", - приводит слова представителя службы газета "Монд" в понедельник. По его мнению, избежать жертв удалось благодаря использованию тяжелой техники и привлечению элитных спецподразделений, "тогда как в 2005 году [во время бунта пригородов] удавалось обходиться базовыми средствами полиции".

Что касается состава участников, то лишь 45% задержанных ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей, тогда как в подавляющем большинстве это молодежь, не имеющая истории приводов в полицию. По словам представителя DNRT, поколение 2003-2006 годов в полной мере ощутило на себе последствия кризиса пандемии с серьезными ограничениями и запретами в школах.

"Они просто не осознают серьезности совершенного ими насилия, для них это игра. У них нет кодекса насилия и демонстраций. Оспаривание общественного порядка - это способ выпустить пар", - считает он.

Истоки насилия

Территориальная разведка отмечает планомерное повышение уровня насилия во время массовых акций на территории республики. Катализатором выступили протесты движения "Желтые жилеты", которые сменились протестами против вакцин, затем - против пенсионной реформы. Однако в случае с нынешними погромами аналитики не видели серьезных предпосылок: за десять дней до смерти 17-летнего Наэля при схожих обстоятельствах в коммуне Ангулем умер выходец из Гвинеи, но за этим не последовало никаких протестов. И здесь на первый план выходят соцсети, а также близость к столице.

"Социальные сети сыграли большую роль в распространении кадров насилия, провоцируя феномен подражания. Они также используются для обсуждения в режиме реального времени планов на сбор, совершение мародерства, ухода от полиции и вхождения в контакт", - пояснил собеседник издания. В то же время большинство участников не стали откликаться на призывы от ультралевых групп к координации действий, а 30 июня разведка зафиксировала "переломный момент": переход от политически значимой борьбы к повсеместным грабежам и разрушениям.

Кроме того, в отличие от прошлых беспорядков, на сей раз их участники часто нападали именно на государственные учреждения, в том числе мэрии и полицейские участки. Это происходило преимущественно в небольших коммунах, где полиция работает в условиях нехватки сотрудников. Однако подвергались нападениям и центральные районы крупных городов вроде Бордо, Лилля, Лиона, Марселя и Тулузы. Причем именно в случае Марселя, по предположению разведки, концентрация беспорядков в центральной части города связана с нежеланием мешать бизнесу наркоторговцев, которые орудуют преимущественно на окраинах.

Минувшей ночью на территории республики наблюдалось относительное затишье. Тем не менее в территориальной разведке опасаются повторного всплеска беспорядков и погромов в ближайшие дни, в частности 13-14 июля, когда во Франции отмечается Национальный праздник.