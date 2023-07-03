Греция заявила, что уход Frontex из страны из-за трагедии с мигрантами будет самоубийством

Греческий министр по делам миграции и убежища Димитрис Керидис отметил, что встретится с руководством Frontex в Афинах, а также отправится в штаб-квартиру агентства в Варшаве

АФИНЫ, 3 июля. /ТАСС/. Прекращение работы Агентства ЕС по контролю границ Frontex в Греции из-за недавней трагедии с мигрантами в Ионическом море был бы самоубийством. Об этом заявил в понедельник греческий министр по делам миграции и убежища Димитрис Керидис в эфире телеканала Skai.

"Frontex охраняет внешние границы ЕС, и его уход был бы самоубийством", - сказал министр. "Были утечки со стороны официальных лиц Frontex после трагедии с мигрантами близ Пилоса, и есть недобросовестное давление как на Frontex, так и на нашу страну со стороны определенных кругов", - сказал Керидис.

Министр сообщил, что встретится с руководством Frontex в Афинах и отправится в штаб-квартиру агентства в Варшаве.

Газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники в Frontex сообщила 1 июля, что агентство изучает вопрос прекращения сотрудничества с властями Греции из-за обращения с нелегальными мигрантами. По информации издания, на прошлой неделе во Frontex обсудили трагедию 14 июня в Ионическом море. Переполненное судно с мигрантами из разных стран затонуло в 80 км от греческого города Пилос. Лишь немногим более 100 человек удалось спастись. Как пишет Welt am Sonntag, погибли около 600 человек. Выжившие обвинили в случившемся представителей греческой береговой охраны, которые действовали опасно и скрылись с места ЧП, написала газета.

Официальный представитель технического правительства Греции Илиас Сиакандарис 14 июня сообщил, что после извещения координационного центра в Риме экипажи двух вертолетов Frontex и республики обнаружили судно с мигрантами в международных водах. Команда упорно отказывалась принять помощь, согласившись взять на борт только продовольствие и воду. Позднее экипаж по спутниковому телефону сообщил, что двигатель судна остановлен из-за поломки. По данным Береговой охраны Греции, из-за скопления людей на палубе судно сильно накренилось и перевернулось.