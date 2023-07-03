Кулеба заявил, что посол Грузии явится в МИД Украины 4 июля

Украинский министр иностранных дел отметил, что с дипломатом проведут "соответствующий разговор"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Посла Грузии в Киеве ожидают в МИД Украины утром 4 июля для обсуждения ситуации вокруг бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Завтра с утра грузинский посол будет в МИД, с ним будет проведен соответствующий разговор", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов для консультаций по вопросу о Саакашвили. По мнению президента, жизнь экс-лидера в опасности.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы. Cиловики в Тбилиси 7 ноября 2007 года разогнали многотысячную акцию протеста оппозиции, требовавшей провести досрочные выборы. Саакашвили обвиняется в превышении служебных полномочий, ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. По мнению адвокатов, экс-президент не отдавал приказа разгонять митинг.