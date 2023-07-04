Премьер Японии и глава МАГАТЭ встретятся перед сбросом воды с АЭС "Фукусима-1"

Японские СМИ передают, что по итогам переговоров с Рафаэлем Гросси Фумио Кисида рассчитывает принять окончательное решение о сроках сброса

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник проведет в Токио встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, которая, как ожидается, станет одним из последних этапов согласования сброса в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Как отмечают японские СМИ, по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Кисида рассчитывает принять окончательное решение о сроках осуществления сброса, который может состояться нынешним летом.

Международные опасения

Согласно информации телеканала NHK, Кисида и Гросси обсудят детали доклада о подготовке слива, который ранее составили эксперты МАГАТЭ, посетившие Японию. Затем глава агентства проведет 4 июля пресс-конференцию, после которой отправится к аварийной атомной станции, где состоится финальная инспекция подготовительных процедур. Ожидается, что о ее результатах он расскажет на еще одной пресс-конференции, которая пройдет 7 июля.

По данным газеты Yomiuri, вслед за этим Гросси отправится в турне по странам региона, чтобы убедить представителей местных властей в безопасности планов Токио. Как отмечает издание, генеральный директор МАГАТЭ посетит Республику Корея, Новую Зеландию и Острова Кука, которые испытывают опасения в связи с предстоящим событием.

Токио ранее неоднократно заявлял, что сброс воды с АЭС "Фукусима-1" не приведет к возникновению негативных последствий для экосистемы и жителей региона, стремясь добиться международного одобрения своих действий. Согласно информации агентства Киодо, японские власти пытались заручиться от своих партнеров по Группе семи (G7) публичной поддержкой по этому вопросу. Между тем в совместном заявлении по итогам майского саммита в Хиросиме была прописана лишь сдержанная формулировка о признании независимых усилий МАГАТЭ по надзору за предстоящей процедурой.

Кроме того, 21 марта в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров РФ и Китая было подчеркнуто, что Москва и Пекин серьезно обеспокоены планами Токио и считают, что Япония должна проявлять транспарентность в контактах с сопредельными странами, другими заинтересованными государствами, международными агентствами и в том числе провести исчерпывающие консультации по этому вопросу.

Тревожность в Японии

Беспокойство по поводу ситуации вокруг АЭС "Фукусима-1" наблюдается и среди жителей Японии. Так, 3 июля лидер входящей в правящую коалицию партии "Комэйто" Нацуо Ямагути призвал правительство не сбрасывать воду в океан во время купального сезона. В ответ генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что власти определят конкретные сроки после подтверждения хода проведения политики противодействия слухам о предполагаемой опасности слива и проверки обеспечения безопасности.

Сброс воды также затрагивает японских рыбаков, которые опасаются, что этот процесс приведет к падению доверия потребителей к морепродуктам, выловленным у побережья страны. В связи с этим в августе 2022 года власти Японии приняли решение учредить фонд поддержки рыболовных кооперативов для компенсации их возможных убытков.

Помимо этого сброс воды через тоннель ниже дна океана предполагается проводить на расстоянии примерно 1 км от побережья. Слив жидкости через тоннель будет производиться в район, где у местных рыбаков нет разрешения на ведение промысла, что призвано снизить их репутационные риски.

Кризис и решение

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов: в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной жидкости. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании - операторе атомной станции Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать этот процесс на постоянной основе - специалисты организации за прошедшие годы совершили несколько инспекций станции.

26 июня Tokyo Electric Power объявила, что ее сотрудники завершили прокладку туннеля длиной около 1 030 м, предназначенного для сброса воды в океан, после чего из него была поднята буровая машина. Компания-оператор намерена в скором времени загерметизировать туннель для недопущения попадания посторонних объектов и тем самым завершить подготовительные работы.