3 июля, 21:27,
обновлено 3 июля, 21:40
Беспорядки во Франции

Макрон посетил полицейский участок на северо-западе Парижа

По информации телеканала BFMTV, глава государства планирует оценить работу правоохранителей по пресечению беспорядков

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Франции прибыл с необъявленным визитом в полицейский участок XVII округа Парижа. Об этом сообщил в ночь на вторник телеканал BFMTV.

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На этом участке базируется, в частности, бригада по борьбе с уголовными преступлениями. Отмечается, что Макрона сопровождает глава МВД Франции Жеральд Дарманен. По данным телеканала, глава государства пообщался с сотрудниками полиции, жандармерии и некоторых спецподразделений, участвовавших в подавлении беспорядков.

Согласно данным префектуры полиции Парижа, в Париже и ближайших пригородах задержано 11 человек в рамках мер по противодействию беспорядкам. В соцсетях в течение вечера 3 июля распространялись призывы к демонстрации на Елисейских полях в память об убитом полицейским подростке, однако пока о столкновениях или массовом скоплении протестующих не сообщалось. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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