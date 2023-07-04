Полиция Германии не исключает возникновения в стране беспорядков

По мнению председателя Профсоюза германской полиции Йохена Копельке, жителям городов все труднее становится адаптироваться к "изменениям на рынке труда, процессам цифровизации и интеграционным вызовам"

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Германские правоохранительные органы не исключают вероятности начала в стране беспорядков, подобных происходящим сейчас во Франции. Об этом во вторник сообщила газета Welt со ссылкой на заявление председателя Профсоюза германской полиции Йохена Копельке.

"В определенных регионах ФРГ подобные [французским] беспорядки тоже возможны, потому что и в Германии наблюдается рост неприятия демократии, государства и его власти", - приводит его слова издание. В частности, жителям городов все труднее становится адаптироваться к "изменениям на рынке труда, процессам цифровизации и интеграционным вызовам", в результате чего "все больше граждан чувствуют себя проигравшими", пояснил Копельке.

Аналогичное мнение высказала и глава Социальной ассоциации Германии Михаэла Энгельмайер. По ее словам, хотя обстановка в обществах ФРГ и Франции несопоставима, в Германии тоже "многие чувствуют себя социально ущемленными, если не маргиналами". Уже сегодня ощущение того, что власти не отстаивают интересы граждан, выражается "в разочаровании в политике, растущей готовности голосовать за партии, находящиеся на краях политического спектра, а также в политическом экстремизме", добавила она.

Рейтинг популярности правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), согласно результатам опроса социологического института INSA, на прошедшей неделе взлетел до 20,5%. Это самая высокая отметка за десятилетнюю историю существования общественного объединения. По информации газеты Bild, если бы парламентские выборы состоялись в Германии в ближайшее воскресенье, то АдГ заняла бы второе место и опередила бы социал-демократов канцлера Олафа Шольца.