Во Франции в ночь на 4 июля за беспорядки задержали 72 человека

По данным телеканала BFMTV, 24 из них задержали в парижском регионе

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Полицейские и жандармы задержали во Франции минувшей ночью 72 человека за беспорядки, которые возникли после гибели 17-летнего водителя, отказавшего выполнить требования полиции. Об этом сообщил во вторник телеканал BFMTV.

В сообщении отмечается, что "за прошедшую ночь задержано 72 человека, в том числе 24 - в парижском регионе".

В ночь на понедельник в стране было задержано около 160 человек.

Участники беспорядков за ночь подожгли 159 автомашин, сообщила во вторник газета Figaro. Как указывает издание, за минувшую ночь "в стране было зафиксировано 202 поджога, в том числе было сожжено 159 автомобилей".

По данным МВД, в ночь на 2 июля во Франции было задержано 719 участников массовых волнений. В ходе столкновений пострадали 45 полицейских и жандармов. Было мобилизовано 45 тыс. сотрудников правоохранительных органов, как и в предыдущую ночь. Всего с начала беспорядков во Франции было задержано около 3,5 тыс. человек.