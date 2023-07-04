Юрист заявил, что закон о восстановлении Франции не связан с чрезвычайным положением

Член Парижской коллегии адвокатов Фредерик Бело отметил, что закон направлен на сокращение сроков принятия решений

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Особый закон, позволяющий ускорить восстановление Франции после беспорядков, о котором во вторник говорил президент Франции Эмманюэль Макрон, не предусматривает введение чрезвычайного положения в стране. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил французский юрист, член Парижской коллегии адвокатов Фредерик Бело.

"Речь идет о "законе о неотложных мерах", который позволит ускорить восстановление имущества после беспорядков. Этот закон призван сократить сроки принятия решений. Нет никакой связи с введением чрезвычайного положения", - отметил он.

Бело напомнил, что "чрезвычайное положение является исключительной мерой, предусмотренной законом от 3 апреля 1955 года, которая допускает запрет собраний, систематическое введение комендантского часа, административные обыски без санкции суда". "Оно объявляется правительственным декретом в случае неминуемой угрозы в результате серьезных нарушений общественного порядка", - пояснил он.

Во вторник Макрон провел совещание с главами затронутых беспорядками коммун, в ходе которого он заявил, что в ближайшее время во Франции будет представлен особый закон, который поможет избежать проволочек и прибегнуть к процедуре восстановления страны после беспорядков в сжатые сроки. Кроме того, обращаясь к мэрам, президент подчеркнул, что "пик беспорядков в республике пройден".

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны имеют в запасе арсенал средств для борьбы с погромами, что позволяет обойтись без введения режима чрезвычайного положения.