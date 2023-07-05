В Белом доме сообщили, что Байден в курсе об обнаружении кокаина

Секретная служба ведет расследование, рассказала пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден знает об обнаружении кокаина в Белом доме, Секретная служба ведет расследование. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы уверены, что Секретная служба доберется до сути дела. Как вы все знаете, президент следит за всеми сообщениями, и его команда, конечно, проинформировала его обо всем, что мы знаем на данный момент. Секретная служба расследует это, расследует произошедшее в выходные, и мы уверены, что они выяснят суть", - сказала она на брифинге.

Жан-Пьер добавила, что Белый дом не ведет собственного расследования и не участвует в мероприятиях, которые в связи с этим проводит Секретная служба. "Это находится в компетенции Секретной службы, они ведут это расследование", - пояснила она.

По данным телекомпании CBS, белый порошок, предположительно кокаин, был обнаружен в кладовом помещении Белого дома, в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. Помещение находится в западном крыле здания, где также расположен Овальный кабинет, офисы чиновников администрации президента и обслуживающего персонала. В правоохранительных органах заявили CBS, что Секретная служба США проводит тщательное расследование, в ходе которого изучает записи с камер наблюдения и регистрационные журналы, чтобы определить, кто имел доступ в камеру хранения.