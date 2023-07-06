Суд отклонил апелляцию УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Суд отклонил апелляционную жалобу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к государственному заповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу работы комиссии Минкультуры на территории монастыря. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

"24 апреля 2023 года Хозяйственный суд города Киева удовлетворил заявление национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в котором тот просил запретить УПЦ препятствовать работе комиссии министерства культуры и информационной политики на территории Киево-Печерской лавры до окончания судебного разбирательства по иску об устранении препятствий в пользовании имуществом заповедника. Не соглашаясь с таким решением суда, УПЦ подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить упомянутое решение Хозяйственного суда. По результатам рассмотрения Северным апелляционным хозяйственным судом апелляционная жалоба УПЦ оставлена без удовлетворения, а определение Хозяйственного суда Киева от 24 апреля 2023 года об обеспечении иска по делу <...> оставлено без изменений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил, что Хозяйственный суд Киева назначил рассмотрение по существу иска монастыря канонической церкви в Киево-Печерской лавре к руководству одноименного заповедника на 19 июля.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. Для опечатывания корпусов была создана комиссия, а в случае отказа монахов покинуть помещения власти угрожали сменить замки. В УПЦ назвали такие требования самоуправством. 4 июля комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на прихожан УПЦ и покинуло территорию, не сумев опечатать ни один из пяти корпусов. Тогда музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ.