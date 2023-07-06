В Финляндии заявили, что решение РФ о высылке финских дипломатов ухудшит отношения стран

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что отношения можно будет восстановить, когда конфликт на Украине закончится

СТОКГОЛЬМ, 6 июля. /ТАСС/. Решение России выслать финских дипломатов и закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге ухудшит отношения стран, но их можно будет восстановить, когда конфликт на Украине закончится. Об этом в четверг, как передает агентство Bloomberg, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

"Кристально ясно, что это решение ухудшит отношения между Финляндией и Россией", - сказал он журналистам.

Премьер также поделился своими опасениями, что вся ситуация приведет к тому, что между сторонами будет "меньше диалога". "[Но] мы выбрали сторону: мы на стороне Украины и мы вступили в НАТО. Однажды, когда война закончится и когда в России будет новый порядок, мы, возможно, восстановим дипломатические отношения", - указал он.

В четверг официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД, где ему был заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки. В официальном заявлении МИД РФ сообщается, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.

6 июня правительство Финляндии объявило о высылке девяти сотрудников посольства России в Хельсинки. Финские власти обвинили их в разведывательной деятельности.