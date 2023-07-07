Предприятие века: сможет ли Европа отказаться от нефти и газа?

Возможно, это самая большая недостача, c которой сталкивалась Счетная палата Европейского союза. Из €7 трлн, ассигнованных на переустройство экономики ЕС в соответствии с экологическими принципами, аудиторы смогли отыскать следы только 10%. Разноголосица финансовых документов 27 входящих в ЕС стран поставила проверяющих в тупик. В своем отчете они пишут: "Невозможно определить, есть ли у климатических планов государств, входящих в союз, солидное основание или его нет".

"Зеленые" деньги для "зеленой" экономики

Еще недавно цифры настраивали европейцев на оптимистический лад. За промежуток с 2014 по 2020 годы Брюссель отчитался о выполнении плана "20-20-20": снижении доли вредных выбросов на 20%, возрастании энергоэффективности на 20% и увеличении потребления возобновимой энергии в ущерб нефти и газу на ту же долю. Дьявол крылся в деталях. По оценке Счетной палаты добиться результата, возможно, удалось благодаря непредвиденному обвалу в потреблении энергии в локдаун в 2020 году.

Сомнения аудиторов по поводу европейской энергетической политики — часть широкого движения, оспаривающего ее принципиальную эффективность. В нем участвуют как угольное лобби Восточной Европы, зависящей от самых грязных видов топлива, так и радикальные экологи из Greenpeace, считающие меры по снижению вредных выбросов недостаточными, и, разумеется, Грета Тунберг. В 2022-м Счетная палата нанесла Еврокомиссии самый болезненный удар. Аудиторы проанализировали бюджет ЕС 2014–2020 годов и пришли к выводу, что из €216 млрд, ассигнованных на климатические цели, €72 млрд потратили, не принеся природе никакой пользы. Это называется greenwashing — выдача обычных расходов или продуктов за экологически чистые и прогрессивные.

Европейская комиссия оскорбилась. Счетной палате она ответила на семи страницах, ссылаясь на достигнутое (и заранее запланированное) снижение вредных выбросов на 20% как доказательство того, что ее методы работают. Но публикация аудиторами новых разоблачений в 2023 году показывает, что скепсиса у них не убавилось, зато успели созреть новые обвинения: Еврокомиссия, возможно, неверно подсчитывает выбросы, недоучитывая загрязнение природы при транспортировке комплектующих и сырья из-за рубежа в Европу. И следовательно, публикует не вполне достоверную общую статистику по "зеленому" переходу, приукрашивая цифры.

Сосчитать неисчислимое

На чьей стороне правда? Избранное в 2019 году руководство Еврокомиссии делает все от него зависящее, чтобы избежать любых обвинений в недооценке глобального изменения климата, и долгое время держало удар. В 2020-м Брюссель добился заключения "Зеленого пакта для Европы", а в 2021 году — одобрения радикального европейского климатического закона, согласно которым экологические цели ЕС резко повышались: в их число включались снижение вредных выбросов на 55% к 2030 году и полная углеродная нейтральность, означающая отказ от нефти и газа, не позднее 2050-го. Возрастал и объем финансирования: вместо 20% евробюджета, как прежде, — 30%.

Чиновники в ЕС проанализировали структуру потребления в Старом Свете и сделали выводы: регулированию подвергли основную статью энергорасходов — отопление. Принятый во Франции в 2022-м "план энергетической трезвости" — пример полностью одобряемой Брюсселем политики. По нему установлен лимит обогрева в государственных зданиях (не выше 19 градусов), сокращена подача теплой воды в них же, сбавлено освещение на улицах и снижена (правда, только на градус) температура в общественных бассейнах. Немецкий закон 2023 года об отоплении идет дальше, поскольку затрагивает рядовых потребителей. Им назначены штрафы за неустановку экологических тепловых насосов (до €5 тыс.), использование возобновляемых источников менее чем на 65% (тоже €5 тыс.) и до €50 тыс. — эксплуатирующим одиозные вредящие климату старые отопительные котлы.

С подачи Брюсселя программа по сокращению вредных выбросов и правда набрала обороты. Введены общеевропейские запреты на одноразовый пластик (он производится из нефти или газа и вредит, как ни странно, атмосфере) или автомобили, ездящие на бензине: с 2035 года в ЕС заранее ограничена продажа любых авто, кроме "зеленых". В других случаях принятие решений передоверили национальным правительствам.

Европейские страны озаботились снижением поголовья домашнего скота, чья жизнедеятельность обеспечивает поступление метана в атмосферу. Во Франции объявили, что поголовье принудительно сократят с 17 млн до 15 млн к 2035-му и 13,5 млн — к 2050 году. Возможно ли, что, двигаясь путем все возрастающих сокращений — такого или близкого рода, — Евросоюз действительно добьется поставленной цели — безуглеродного существования к 2050 году, несмотря на скептические замечания Счетной палаты?

Дым с Востока

Вторая по значимости причина, почему основные трудности у ЕС еще впереди, кроется в экономической географии Старого Света. Исторически отстающие восточные его части унаследовали от XX века экономику, основанную на угле. До 2020 года сокращения, диктуемые Брюсселем, обходили эти государства стороной по причине их бедности. Власти Евросоюза предписывали сокращать вредные выбросы странам сообразно их ВВП на душу населения, так что наименее развитым Болгарии и Румынии позволяли даже… наращивать загрязнение.

Одобрение "Зеленого пакта" в 2020-м и климатического закона в 2021-м подвело черту под этой привилегией. Совершено неудивительно, что лидеры бывших социалистических стран воспротивились. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску оценил, что экологическое законодательство может побудить некоторые страны выйти из ЕС, а Польша объявила, что в порядке исключения не станет бороться за углеродную нейтральность к 2050 году, а возьмет и отложит эту задачу.

Другие восточноевропейские лидеры ухватились за пандемию Covid-19 как за возможность. Их голосом был премьер Чехии Андрей Бабиш, призвавший в 2020 году утвердить годичную отсрочку в выполнении "Зеленого пакта".

Столкновение интересов в ЕС в 2020 году завершилось победой "зеленых": Пакт оставили в силе, но Польша добилась права на льготу. Переустройство ее экономики откладывается, а значит, пока Германия и Франция "зеленеют", на востоке ЕС пробуют продолжить жить своим умом.

Заклинание ветра

В той части Евросоюза, где готовность идти на жертвы ради борьбы с изменением климата успела сложиться, трудности представляет поиск альтернативных источников энергии. С конца XX века ЕС делает ставку на возобновляемые солнечную и ветряную энергетику. На распространение "зеленых" идей в Западной Европе воздействует локальное потепление климата, превосходящее мировые темпы этого явления почти в два раза. Естественно было бы обратить зло во благо и запасать энергию солнечных лучей, используя ее в качестве альтернативы нефти и газу, однако на поверку это технически крайне осложнено.

В прошлом самый богатый человек на планете Билл Гейтс говорит о подобном повороте как о "соблазнительной возможности": "Разве мы не можем извлечь побольше энергии из солнечных лучей, когда их так много или дует ветер, и сохранить для тех дней, когда всего этого не хватает?" И отвечает себе сам: накапливать возобновляемую энергию "чрезвычайно дорого, трудоемко" и требует огромных по размеру и неэкологичных по технологии изготовления содержащих литий батарей.

В отсутствие доступных технологий альтернативная энергетика обречена страдать от непостоянства природы, уже приведшего в 2021-м к скачку цен на газ. Тогда, чтобы стоимость традиционного энергоносителя взлетела, оказалось достаточно безветренной погоды в течение летних месяцев, обеспечившей дефицит предложения в преддверии зимы.

Другую, и более солидную, альтернативу представляют атомные электростанции. Франция и скандинавские страны объявили о планах их ускоренного строительства. Однако политического единства по этому вопросу нет: Германия рассматривает ядерную энергетику как опасность и в 2023 году закрыла последние ее объекты на своей территории, ссылаясь на катастрофы АЭС в Чернобыле в 1986 году и в Фукусиме в 2011-м. Немецкий путь к климатической нейтральности с тех пор обвиняют в двусмысленности: желая оградить свои земли от присутствия АЭС, немцы соглашаются получать электроэнергию из того же источника, но добытую во Франции, и покупают сжиженный природный газ, извлечение и транспортировка которого отягощают углеродный след других стран. Рука об руку с климатической нейтральностью идет и климатическое лицемерие.

Приключения "зеленого" стандарта

При подобном подходе неудивительно, что само измерение "зеленого" перехода, происходит он или нет, сталкивается с трудностями, которые предъявила общественности Счетная палата Евросоюза. То, что по одним оценкам соответствует экологическим стандартам, не имеет ничего общего с вычислениями других, и это запутывает дело. Известный пример невнятицы — статус древесины, признанной в ЕС экологически приемлемым видом топлива без согласия экспертов, приглашенных экоактивисткой Гретой Тунберг. У них на руках расчеты, что, помимо вырубки лесов, использование деревьев для растопки ведет к загрязнению окружающей среды, превосходящему ущерб от газа, поскольку через едкий древесный дым в атмосферу выбрасывается заметно больше СО2. Ссылки на экологический опыт Средневековья не в счет — в те времена в Европе не проживало настолько большого количества людей и не могли бы сжечь достаточно древесины, чтобы испортить климат.

Невнятность критериев, позволяющих отличить "зеленые" проекты от обычных, иногда принимает юмористические формы, как в случае с экологическим финансированием по линии ООН. Средства, выделенные развитыми странами на создание экологически чистых производств за рубежом, Бельгия потратила на спонсирование кино, Япония на завод по сборке самолетов, США на строительство отелей — вероятно, для собственных туристов. Каждый из проектов имел "зеленое" обоснование, звучащее нелепо: так, в случае с отелями "экологическими" были объявлены системы сбора и утилизации дождевой воды в них, и это "озеленило" весь проект.

Но опаснее — и принципиально безнадежнее — в порыве западного мира к климатической нейтральности то, что подобная цель не может быть достигнута иначе, чем в масштабах всей планеты, тогда как в отдельно взятом государстве или союзе государств бессмысленна по своей сути. Как формулирует экс-президент Института экономических исследований профессор Ханс-Вернер Зинн, "пока ископаемое топливо остается на рынке, отказ Европы покупать его произведет лишь мизерный эффект, если будет иметь его вообще". Ученый поясняет, что подешевевшее топливо в подобном случае приобретет кто-либо еще, и источники загрязнения переместятся за рубеж, не позволив улучшить при этом положение планеты в целом.

При таком подходе если Европейский союз (и США) и смогут "озеленить" экономику за счет пока не совершённых технологических прорывов, то тогда их следующей целью обязано стать принуждение к тем же правилам игры всего остального человечества, готово оно к этому или нет.

Игорь Гашков