МАГАТЭ сообщило, что продолжит держать на контроле ситуацию со сбросом воды с "Фукусимы-1"

Глава агентства Рафаэль Гросси критически отнесся к политизации ситуации вокруг АЭС некоторыми странами

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит тщательно контролировать ситуацию на АЭС "Фукусима-1" в свете готовящегося сброса очищенной от радиоактивных частиц воды со станции и продолжения демонтажа объекта. Об этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в пятницу по итогам своего визита в Японию.

"Это долгосрочные усилия, долгосрочная приверженность <...> на 30-40 лет вперед, когда и меня не будет. Именно поэтому сейчас принимаются необходимые подготовительные меры, которые позволят нашим преемникам иметь всю необходимую для корректной работы базу", - отметил он, напомнив, что МАГАТЭ решило открыть свой офис на территории атомной станции. Гросси рассказал, что в ходе поездки на АЭС "Фукусима-1" на этой неделе он встретился с мэрами местных городов, представителями профсоюзов рыболовов и активистами, ответив на вопросы, которые их беспокоили.

"Сегодня я завершаю свою поездку в Японию, но не свою работу в этом направлении," - добавил он, уточнив, что отправляется в Южную Корею, где встретится с властями и представителями научного сообщества, чтобы обсудить ситуацию вокруг сброса воды. По словам Гросси, в Республике Корея он встретится также с представителями оппозиционных партий, выступающих против планов Японии. "Я считаю, что мы должны разговаривать со всеми. Мы не встаем на чью-то сторону, мы объективны", - добавил он.

"Я хочу еще раз прояснить и подчеркнуть важный момент. У меня и МАГАТЭ нет полномочий, чтобы начать или прекратить [операцию по сбросу воды]. Все решения принимают японские власти и оператор станции", - продолжал Гросси, подчеркнув, что роль агентства заключается в объективной оценке ситуации с научной точки зрения. "Если мы отметим какие-то проблемы [в ходе реализации плана], мы разумеется сразу же предадим их огласке", - заверил он.

Отношение к критике

Гросси критически отнесся к попыткам ряда государств политизировать вопрос сброса воды с АЭС "Фукусима-1". "Кто-то утверждает, будто Япония использует ситуацию в политических целях, кто-то - что это делают другие страны. Знаете, правда в глазах смотрящего", - отметил он, подчеркнув, что МАГАТЭ делает все необходимое, чтобы держаться в стороне от политиканства и не поддаваться чьему-либо влиянию. Глава агентства выразил понимание позиции тех, кто опасается и не доверяет оценкам ученых, назвав такую точку зрения "логичной для людей, не являющихся экспертами". "И я допускаю, что некоторые люди никогда не примут, не поверят, будут постоянно сомневаться и подозревать. Наша же задача - сделать так, как правильно", - сказал он, выразив надежду, что со временем развитие ситуации позволит убедить таких людей изменить свое мнение.

Доклад МАГАТЭ

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. В ходе пресс-конференции в Токио Гросси также отметил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. В рабочую группу, которой было поручено оценить план сброса, входили эксперты из России, Китая и США, а также из Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова и Франции.

Ситуация на АЭС

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после удара мощного цунами, который вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить к 2050 году.