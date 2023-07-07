Глава МИД Германии назвала Россию угрозой для мира и Европы

Анналена Бербок считает, что Запад должен выстраивать систему безопасности, направленную против РФ

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Западные страны должны выстраивать систему безопасности, направленную против России. С таким утверждением выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в авторской статье для британской газеты The Guardian.

По ее словам, в обозримом будущем Россия "останется угрозой миру и безопасности на континенте". "Мы должны выстраивать нашу систему безопасности против России, а не вместе с ней", - заявила дипломат.

В связи с этим Германия активизировала усилия по выполнению обязательств перед НАТО, по укреплению военного потенциала вооруженных сил за счет беспрецедентного займа в €100 млрд, пояснила министр. В рамках этого политического курса также осуществляется строительство "геополитического Европейского союза, который открывает свои двери для новых членов, таких как Украина, Молдавия, западные балканские страны и, в долгосрочной перспективе, Грузия", говорится в статье.

По словам немецкого политика, ФРГ на протяжении десятилетий придерживалась так называемой "дипломатии чековых книжек", в соответствии с которой конфликты решались преимущественно за счет "наших денег, а не наших солдат". События на Украине, как уточняет Бербок, коренным образом повлияли на восприятие угроз немецкой безопасности.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не представляет ни для кого угрозу, но при необходимости принимает меры по обеспечению своей безопасности.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники стремятся переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов. По его словам, "в результате проверке на прочность подвергаются механизмы безопасности и форматы сотрудничества, создававшиеся десятилетиями, обостряются замороженные межгосударственные противоречия, возрастает вероятность перерастания локальных кризисов в крупномасштабные конфликты".