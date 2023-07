Win Without War считает спекуляцией поставки США кассетных боеприпасов Украине

Директор отдела по работе с госорганами этой организации Эрик Айкенберри отметил, что такое решение лишает Вашингтон морального превосходства, которое "играло ключевую роль в сохранении сплоченности коалиции, поддерживающей Киев"

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Общественная организация Win Without War, которая базируется в Вашингтоне и выступает за антивоенный характер внешней политики США, считает, что Вашингтон не должен был принимать решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов. Об этом газете The Hill в пятницу заявил Эрик Айкенберри, директор отдела по работе с госорганами в Win Without War.

Айкенберри счел спекуляцией заявления Пентагона о том, что кассетные боеприпасы помогут Киеву на поле боя. Он не согласился с тем, что их поставки "станут огромным благом, что контрнаступление продвинется вперед, что <...> [США] в целом спасут жизни, потому что это чудо-оружие переломит ситуацию на поле боя <...> и выведет из строя российскую артиллерию".

По его мнению, это решение лишает США морального превосходства, которое, как утверждает Айкенберри, играло ключевую роль в сохранении сплоченности коалиции, поддерживающей Украину.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии о применении американских кассетных боеприпасов с минимальными угрозами мирному населению. В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных граждан.

Заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявлял, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.