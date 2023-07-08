В Париже задержали двух человек в ходе манифестации против полицейского насилия

В отношении организатора акции начали судебное разбирательство

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Два участника манифестации против полицейского насилия, организованной в Париже вопреки запрету властей, были задержаны в ходе разгона акции сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила в субботу префектура полиции Парижа.

"Во время разгона были произведены два ареста за насилие в отношении представителя власти, совершенное на площади Республики. Поскольку было четко установлено правонарушение в виде организации несанкционированной демонстрации, в отношении организатора было начато судебное разбирательство", - говорится в сообщении префектуры.

Уточняется, что призывы к сбору людей на площади Республики распространяла Асса Траоре, сестра Адама Траоре - 24-летнего темнокожего мужчины, погибшего после задержания жандармами в 2016 году. В префектуре подчеркнули, что ранее утром был опубликован запрет на проведение акции и когда люди начали собираться на месте, были приняли мары, в частности оштрафованы несколько человек за участие в несанкционированной акции. Задержания же начались после того, как несколько участников начали формировать колонну для движения по бульвару Мажента, несмотря на то, что полиция уже потребовала от участников акции прекратить демонстрацию.

Как убедился корреспондент ТАСС, на площади Республики по состоянию на 15:00 (16:00 мск) собралось несколько сотен человек, местный телеканал BFM сообщает о примерно 1 тыс. человек. Некоторые пришли с флагами партий "Неподчинившаяся Франция" и Новой антикапиталистической партии, также присутствовали представители ассоциации "Правды для Адама Траоре", выступившей в качестве организатора.

По словам Ассы Траоре, полицейские выписывали штрафы всем, кто носил футболки с логотипом их ассоциации. Она обвинила власти в попытке "скрыть наших мертвых" и в замалчивании фактов насилия со стороны полиции в стране, а также назвала запрет на проведение акции "политическим". Она также выразила опасение за судьбу своего брата Юсуфа, который оказался среди задержанных. По данным телеканала BFMTV, ему вменяется применение насилия в отношении одной из полицейских, участвовавшей в разгоне демонстрации. Согласно опубликованной в сети видеозаписи, мужчина оказывал активное сопротивление сотрудникам полиции при задержании.

Другие манифестации

Изначально представители ассоциации "Правды для Адама Траоре" планировали провести марш в его родной коммуне Персан, однако власти департамента Валь-д'Уаз не дали разрешения на проведение мероприятия. Представители ассоциации, а позже и ряд политиков левых партий выступили с осуждением этого решения властей и призвали собраться на площади Республики, чтобы почтить память Траоре, а также погибшего 27 июня при задержании в Нантере 17-летнего Наэля.

Кроме Парижа, акции, заявленные как "марши траура и гнева" или протесты против насилия со стороны полиции, были запланированы в ряде других городов республики. Точных данных о количестве и географии этих манифестаций местные СМИ не приводят, однако известно о готовящихся маршах в Марселе, Лилле, Нанте и Страсбурге. Как отмечает Agence France Presse, до последнего времени все подобные акции проходили без серьезных инцидентов. Однако в 2020 году как минимум один марш в память о Траоре перерос в беспорядки и столкновения с полицией.

В четверг официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил в эфире телеканала LCI, что проведение подобных маршей в нынешних обстоятельствах "подливает масла в огонь". Он также обвинил политиков левых партий, которые поддерживают такие акции, в "выходе за пределы республиканской линии".