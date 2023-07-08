Посол Латвии в ФРГ заявила, что в условиях конфликта Украина не может вступить в НАТО

При этом Киев, по словам Алды Ванаги, должен получить гарантии безопасности

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Посол Латвии в Германии Алда Ванага в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе заявила, что в условиях продолжающегося конфликта Украина не может стать членом альянса, однако Киев, по ее словам, должен получить гарантии безопасности. Такое мнение она высказала в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Это будет исторический саммит, который должен послать четкий сигнал о том, как мы можем лучше защитить восточный фланг НАТО и что существует план, каким образом Украина может быть принята в Североатлантический альянс", - сказала Ванага. "Сейчас в условиях войны принять невозможно, но мы также очень интенсивно обсуждаем, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены Украине до вступления", - отметила она.

При этом, по мнению дипломата, речь идет о том, смогут ли все страны добиться чего-то вместе или только по отдельности. "Для этого что-то должно быть согласовано в Вильнюсе. Латвия входит в число тех, кто готов отдать максимум для Украины", - резюмировала Ванага.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал участие президента Украины Владимира Зеленского в первом заседании Совета Украина - НАТО, которое пройдет на полях саммита НАТО. Кроме того, генсек организации заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе должна согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс. По словам Столтенберга, во-первых, страны альянса согласуют программу помощи Украине на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО. Во-вторых, страны альянса повысят уровень политических связей с Киевом, учредив Совет Украина - НАТО. В-третьих, в соответствии с ожиданиями Столтенберга, страны НАТО подтвердят, что Украина станет членом блока. Однако генсек альянса не стал обещать, что на саммите в Вильнюсе Украину пригласят вступить в НАТО после завершения в стране боевых действий.