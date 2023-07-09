9 июля, 07:26
Нагорно-карабахский конфликт

Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстрелах азербайджанских позиций

Согласно заявлению ведомства, это сообщение является "очередной дезинформацией"

ЕРЕВАН, 9 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Армении назвало дезинформацией распространенное азербайджанской стороной сообщение об обстреле позиций на границе двух стран.

"Очередной дезинформацией является распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения Вооруженных сил Армении в ночь с 8 на 9 июля открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на восточном и юго-восточном участках приграничной зоны", - говорится в сообщении на сайте армянского военного ведомства.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали об обстрелах позиций сил республики на границе с Арменией и в Карабахе. 

Теги:
АзербайджанАрменияНагорно-карабахский конфликт
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