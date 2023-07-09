Экс-адмирал считает, что поддержка членства Украины в НАТО противоречит интересам Турции

По словам Джема Гюрдениза, вооруженный конфликт в бассейне Черного моря в случае его развития сильнее всего ударит по турецкому государству

СТАМБУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Поддержка Турцией членства Украины в Североатлантическом альянсе, поставки ей вооружений, в том числе БПЛА, и неурегулированность украинского кризиса противоречат национальным интересам Анкары. Турции нужна скорейшая нормализация отношений между Россией и Украиной, считает контр-адмирал ВМС в отставке, основатель турецкой морской доктрины "Голубая родина" Джем Гюрдениз.

"Оказание поддержки членству в НАТО Украины и активная военная помощь ей, в том числе БПЛА, не могут соотноситься с нашими национальными интересами. Эти шаги играют на руку Вашингтону и Лондону. <…> Турция не может позволить себе роскошь совершить ошибку на саммите НАТО в Вильнюсе", - написал отставной турецкий военный в статье для портала Veryansin в воскресенье.

Гюрдениз отметил, что вооруженный конфликт в бассейне Черного моря, в котором заинтересован Североатлантический альянс, в случае его развития сильнее всего ударит по Турции.

"НАТО сфокусирована на продолжении войны между Россией и Украиной, однако военный конфликт в бассейне Черного моря не пойдет нам на пользу, так как если его огонь распространится, мы пострадаем от него больше, чем другие. Нашим национальным интересам должны отвечать скорейшее обеспечение прекращения огня и нормализация отношений между Россией и Украиной", - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров 7 июля в Стамбуле с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина "заслуживает вступления в НАТО". Его высказывания вызвали неоднозначную реакцию, в том числе в Турции.

Гюрдениз с 1987 по 2011 год занимал различные должности в структурах ВМС Турции. Он является сторонником доктрины максимального расширения границ континентального шельфа республики. В 2011 году его арестовали на основании ложных показаний по делу о подготовке военного переворота, но в 2015 году оправдали. Отставной адмирал ранее высказывался за выход Турции из НАТО, которая, как считает он, несет угрозу его стране.