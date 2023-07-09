9 июля, 10:34

Зеленский обсудил с Дудой предстоящий саммит НАТО

По словам украинского президента, они договорились действовать вместе с целью получения лучшего результата для Украины

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Луцке со своим польским коллегой Анджеем Дудой намеченный на 11-12 июля саммит НАТО.

"На мероприятиях в Луцке с Анджеем Дудой смогли коротко, но очень предметно поговорить о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Договорились действовать вместе, чтобы получить лучший результат для Украины", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее Зеленский и Дуда прибыли в Луцк. Президенты приняли участие в службе в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла, где почтили память жертв Второй мировой войны и Волынской трагедии. 

Теги:
УкраинаПольшаДуда, АнджейЗеленский, Владимир Александрович
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