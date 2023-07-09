Заявления в прокуратуру на выборах президента Узбекистана коснулись процедуры голосования

Заместитель генпрокурора республики Шохрух Аминов заявил, что сообщений о серьезных правонарушениях пока не поступало

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Большинство заявлений в прокуратуру, поступивших в ходе досрочных выборов президента Узбекистана, касаются разъяснений процедуры голосования. Об этом заявил заместитель генерального прокурора республики Шохрух Аминов.

"В ходе проходящих в республике досрочных выборов президента к настоящему времени в органы прокуратуры поступило 252 заявления, большинство из них касается разъяснения процедуры голосования", - сказал он на брифинге в пресс-центре ЦИК. Аминов отметил, что заявлений о серьезных правонарушениях пока не поступало.

Он добавил, что прокуратура координируют действия МВД, Нацгвардии и других ведомств по обеспечению правопорядка на избирательных участках. "Во всех территориальных органах прокуратуры организованы круглосуточные дежурства сотрудников, которые готовы изучить обращения, связанные с выборами, и сделать все для оперативного устранения недостатков", - заключил Аминов.