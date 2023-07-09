Как в Ташкенте проходят досрочные выборы президента Узбекистана

К 11:00 выборы уже признали состоявшимися, так как на участки пришло более 33% зарегистрированных избирателей

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Жители Ташкента с самого утра начали приходить на избирательные участки, чтобы проголосовать на досрочных выборах президента Узбекистана, передает корреспондент ТАСС.

День голосования в стране начался в 08:00 (06:00 мск) с исполнения государственного гимна республики.

Члены комиссии на участке №115 в Мирабадском районе на юге столицы в присутствии в том числе и международных наблюдателей опломбировали урну для бюллетеней. К открытию участка на входе уже собралось несколько десятков человек.

Председатель участковой избирательной комиссии Адолат Абдумуталова сообщила, что на этом участке зарегистрировано 1 313 избирателей, из которых 96 человек проголосовали досрочно.

Голосование по правилам

На участке №362, расположенном в здании Государственной консерватории Узбекистана, выстроились очереди.

Студент-первокурсник Шерали, с которым пообщался корреспондент ТАСС, назвал организацию процесса голосования очень хорошей. "Мы обязательно должны выполнить свой долг, не быть безразличны к выборам, так как тот кандидат, которого мы выберем, будет определять дальнейшее развитие нашей страны", - добавил он, выразив уверенность, что по итогам выборов победит достойнейший из претендентов на пост главы государства.

"С жалобами [на организацию голосования] к нам не подходили. Мы не видели, что были какие-либо правонарушения. Все идет по плану, все идет по правилам", - сообщил наблюдатель от Народно-демократической партии Узбекистана Санджар Мухамеджанов. По его словам, жители страны хотят отдать свой голос для того, чтобы обеспечить Узбекистану хорошую жизнь.

"К 11:00 (9:00 мск) из 931 зарегистрированного здесь избирателя проголосовало более 60%", - рассказал ТАСС председатель участковой избирательной комиссии №362 Баходыр Нифоязов.

Голосование в Ташкенте на досрочных выборах президента Узбекистана © Андрей Злыденный/ ТАСС

Электронная идентификация

На участке №519 в здании школы №5 в центре Ташкента используют электронную систему идентификации избирателей. Как отмечает в разговоре с корреспондентом ТАСС глава участковой избирательной комиссии Наргиза Хидоятова, она значительно упрощает регистрацию пришедших. "Довольно удобная программа. Жители нашей махалли (территории местного самоуправления - прим. ТАСС) приходят с паспортом, отдают свои документы, потом смотрят в камеру, проходит идентификация по лицу, мы даем чек, по которому выдают бюллетень, и они голосуют", - описывает она принцип работы электронной системы.

По словам председателя избирательной комиссии, для жителей Узбекистана выборы - это праздник.

Досрочные выборы

По данным ЦИК Узбекистана, явка на досрочных выборах президента к 13:00 местного времени (11:00 мск) составила 52,16%. Их уже признали состоявшимися, так как на участки пришло более 33% зарегистрированных избирателей.

На выборах в Узбекистане смогут проголосовать почти 19,6 млн зарегистрированных избирателей. Всего организовано 10 784 избирательных участка, в том числе 56 в 39 зарубежных странах.

Голосование началось в 08:00 (06:00 мск) и продлится до 20:00 (18:00 мск). По информации ЦИК, на выборы аккредитовано около 800 наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.