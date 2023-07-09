Президент ФРГ назвал тревожным высокий рейтинг партии "Альтернатива для Германии"

Франк-Вальтер Штайнмайер призвал отказаться от автоматической классификации каждого критического вопроса как популизма и правого экстремизма

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил озабоченность в связи с высоким рейтингом правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), но в то же время предостерег от чисто протестных выборов. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу ZDF, выдержки из которого опубликованы в воскресенье.

"Каждый избиратель берет на себя ответственность за то, что он делает", - сказал Штайнмайер. Это, по его словам, также применимо, если "усилить партию, которая способствует разжиганию розни". "Мы не должны еще больше поощрять деятельность тех, кто создает страх в этом обществе", - предупредил президент ФРГ. "Нам нужна не экономика тех, кто создает беспокойство, а экономика тех, кто решает проблемы. И дело не в том, чтобы у нас их не было", - констатировал он.

В настоящее время, согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, рейтинг АдГ составляет 20%. Таким образом, партия занимает второе место, опережая Социал-демократическую партию Германии - партию канцлера ФРГ Олафа Шольца. В Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии, где через год состоятся выборы в ландтаги (земельные парламенты), АдГ на данный момент является самой сильной партией по результатам последних опросов.

"Да, опросы вызывают беспокойство", - отметил Штайнмайер. "Но они не должны приводить к тому, чтобы мы автоматически классифицировали каждый критический вопрос как популизм и правый экстремизм", - подчеркнул президент Германии. Если большая часть электората отвернется от правящих партий, а крупнейшая оппозиционная партия не выиграет от этого, это вызовет вопросы, добавил он.

Рейтинг АдГ растет в то время, как в ФРГ ведутся дискуссии о целесообразности санкций против России и высокой инфляции. "Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ЕС она начала наращивать популярность, используя тему беженцев. На выборах в Бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте, а в 2021 году - 10,3%, уступив четырем партиям. Сейчас ее рейтинг колеблется в диапазоне от 17% до 20%.

В ФРГ партию называют правопопулистской. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в виде какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях.