WP: разногласия в НАТО по Швеции могут подорвать усилия альянса по "сдерживанию" России

По информации газеты, Анкара и Будапешт на саммите альянса "поставят под угрозу демонстрацию сплоченности" НАТО

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Позиция Венгрии и Турции, задерживающих принятие Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО), угрожает единству альянса и может подорвать его усилия по "сдерживанию" России. Такое мнение приводится в опубликованной в воскресенье статье в газете The Washington Post.

По мнению издания, Анкара и Будапешт на саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, "поставят под угрозу демонстрацию сплоченности" НАТО. Их "отказ принять Швецию в качестве нового члена блока из 31 страны подчеркивает разногласия, которые могут подорвать сдерживающую силу НАТО в условиях опасного противостояния с Москвой", считают авторы статьи. Как показывает сложившаяся ситуация, отмечают они, любая страна - участница НАТО может "помешать широко поддерживаемым приоритетам альянса".

Западные дипломаты пытаются убедить Венгрию и Турцию в ближайшее время завершить все процедуры, связанные с принятием Швеции в НАТО. При этом, как подчеркивает издание, должностные лица и аналитики считают, что Анкара даст свое согласие только после одобрения США сделки на 20 млрд долларов, касающейся поставки американских истребителей F-16. Белый дом поддерживает данное соглашение, однако против него выступают многие демократы и республиканцы Конгресса.

Газета указывает и на другие "разногласия, преследующие альянс", включая "раскол по поводу уровня военных расходов, пути Киева к членству" в НАТО, а также решение вашингтонской администрации предоставить Украине кассетные боеприпасы.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них, в частности, объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Анкара жестко критикует Стокгольм за проходящие в Швеции акции сторонников Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции, а также за акции с сожжением Корана. Парламент Венгрии также еще не проголосовал за вступление Швеции в НАТО.