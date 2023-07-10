Еврокомиссар обвинил соцсети в недостаточных усилиях по сдерживанию беспорядков во Франции

Тьерри Бретон заявил, что нарушителей ждет "серьезное наказание" вплоть до блокировки соцсети в странах ЕС

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Cоциальные сети предприняли недостаточно усилий, чтобы предотвратить распространение недавних беспорядков во Франции. Такое мнение выразил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью французской радиостанции France Info, опубликованном в понедельник.

"Социальные сети сделали недостаточно", - заявил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать усилия соцсетей по борьбе с распространением беспорядков во Франции. Бретон пояснил, что публикации, призывающие к насилию, "в первую очередь тиражировались в TikTok и Snapchat" вследствие работы алгоритмов, "продвигающих вирусный контент, способствующий рекламной монетизации".

Еврокомиссар подчеркнул, что закон о регулировании соцсетей, вступающий в силу в конце лета, положит конец подобным практикам. Начиная с конца августа при появлении "разжигающего ненависть контента, который, например, призывает к бунтам, <...> убийствам или сжиганию автомобилей, соцсети будут обязаны немедленно удалить его". Нарушителей ждет "серьезное наказание" вплоть до блокировки соцсети в странах ЕС. "Вмешательство будет оперативным", - добавил комиссар.

Евросоюз намерен с 25 августа в рамках нового закона о цифровых услугах (DSA) усилить контроль над деятельностью 19 основных платформ, в том числе TikTok, Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon. Документ устанавливает новые стандарты по борьбе с разжиганием ненависти, распространением дезинформации и контрафактной продукции в интернете, которым должна соответствовать деятельность всех крупных цифровых площадок. В случае их несоблюдения крупнейшим соцсетям грозят штрафы в размере до 6% их мирового оборота.

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня водитель алжирского происхождения был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в пригороде Парижа. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка, был взят под стражу. Движение предпринимателей Франции оценило убытки от погромов более чем в €1 млрд. В ходе подавления беспорядков были задержаны свыше 3,6 тыс. человек, среди них около трети - несовершеннолетние.